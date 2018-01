Hombre y medio ambiente

Ricky Noboa

Uno de los grandes retos de la humanidad es preservar el medio ambiente; el hombre ha ignorado la responsabilidad de su existencia. En su esencia, el reino animal es considerado depredador, sustentado en la “Teoría de la Selección Natural”, que antepone la supervivencia de las especies más fuertes, frente a las más débiles. Paradójicamente, el hombre, “único animal racional de la creación”, con su inteligencia domina su entorno creando procesos tecnológicos avanzados que, mal aplicados, se convierten al mismo tiempo en la autodestrucción del hábitat, que no es más que la depredación del medio ambiente.

Como resultado de la agresión al medio ambiente, el calentamiento global es un proceso irreversible conectado con el vacío existencial que experimenta el hombre, provocando la autodestrucción de una virginidad que preserva la pureza de la vida. El hombre ha venido depredando sus mejores sentimientos y expresiones de afecto a la naturaleza, y todo lo sustituye por la avaricia de comprar lo que no se vende, como lo es la condición de respetar la naturaleza.

Cada día nos alejamos más de las prácticas solidarias para ahogarnos en el egoísmo que nos aleja de la comunidad; ese egoísmo de escalar posiciones en menoscabo de la equidad que nos brinda el medio ambiente con sus recursos básicos de subsistencia.

Parecería un frenesí que nos liberaría de la muerte sin aceptar lo sobrenatural.

Comenzando el año, caminemos hacia la reconciliación entendiendo que nuestros logros no solo son particulares, sino también que obedecen a un accionar conjunto en el que cada quien aplica los fundamentos para alcanzar una mejor calidad de vida. El aislamiento del ser humano es el primer paso hacia la autodestrucción; veamos hacia nuestro alrededor y sintamos que nuestra razón de ser está en el “ser” y no en el “tener”; que un respiro de amor vale más que cuantificar lo que no podemos gastar. Caminemos sensibles junto a los demás, defendamos el patrimonio de todos que significa el medio ambiente y encontraremos motivos y razones reales para una mejor calidad de vida de la mano de Dios, quien nos proveerá y llenará nuestros vacíos en lo que nos quede de existencia. Unámonos todos en pro de la preservación del medio ambiente.