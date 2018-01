El salto de la pulga

Freddy Ortiz

Primer brinco: Si la Procuraduría sigue jugando a “la candelita” con lo de Odebrecht, la cancelación de visas podría tener secuela. Entiéndase que hay intereses comerciales en juego, porque las empresas norteamericanas no pueden competir sobornando.

Do you understand? 2 A Lajun puede que todo le esté saliendo según el plan: Dejaron que aquello se volviera un caótico desastre, el Gobierno y los ayuntamientos tuvieron que actuar y Lajun esperó, para luego reclamar con amenaza de demanda en arbitraje.

¡Perfecto! ¿Algún asesor en la cúpula? 3 ¡Lógico que entre Castaños no se pisen las mangueras!: Finjus anunció que apoya la resolución de la JCE para lo de asignar apellidos a niños en estado de abandono.

4 Se dice que el presupuesto del Gobierno para cenas y cajas navideñas, sobrepasó los RD$1,200 millones. Añádanse las fiestas de los ministerios y direcciones generales, baúles especiales, producciones de spots con “espíritu navideño” para televisión y radio, mas la colocación en los medios. Dizque el Plan Social ahora debe RD$1,500 millones.

5 A Quique, que no celebre mucho el triunfo sobre Ito porque podría estarse cocinando una medida de equilibrio en el mismo tribunal… 6 Ramón Rogelio dijo una frase que lo inmortalizará, por su alta filosofía: “El que no baila bachata ni bebe ron a pico de botella, no puede ser Presidente de la República”.

¿Por qué no la soltó cuando Balaguer vivía? 7 En respuesta a los minuciosos estudios de la UASD e INTEC sobre la economía del país, el Sr. J.R. Peralta refutó con estas simples palabras: “El endeudamiento del país es manejable”. ¿Esperaba alguien otra cosa? 8 Si la Dirección General de Aduanas va a cobrar impuestos a alcoholes y perfumes vendidos en las tiendas de zona franca de los aeropuertos, pueden ir cerrando eso.

9 Último brinco: los funcionarios públicos del país deberían sentirse felices de que nunca les ha ocurrido (aunque algunos quizás lo merezcan), lo que sí al secretario del Tesoro de Estados Unidos: ¡Le enviaron un paquete lleno de pupú de caballo!