Los salmos y la corrupción

Mons. Ramón Benito De La Rosa Y Carpio

Sigamos con este tema de ir recogiendo aquí y allá los salmos que hacen referencia a la corrupción.

Si volvemos la mirada al salmo 15, podemos aplicarlo directamente a la situación en la República Dominicana, así como a cualquier otra situación en el mundo o en cualquier época.

Dios ya ve quién vivirá en tu tienda de campaña, quién estará contigo, quién habitará en tu monte santo. Y la respuesta es esta: el de conducta íntegra, que actúa con rectitud, que es sincero cuando piensa y no calumnia con su lengua.

Quien habitará en la casa de Dios no daña a conocidos ni agravia a su vecino; mira con desprecio al corrupto y no lo desea en su corazón; honra a los que temen a Dios y guardan la honradez, no presta a usura su dinero, ni acepta soborno contra el inocente. Quien obra así, jamás vacilará.

La palabra soborno repercute en los oídos de los dominicanos.

¿Quién habitará en la casa de Dios? ¿Quién será su huésped? ¿Quién será cercano a Él? El que no acepta soborno contra el inocente.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.