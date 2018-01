Corrupción y elecciones universales

Aristófanes Urbáez

1.- NUNCA HEMOS TENIDO un año con tantas elecciones, ni un mundo con tanta corrupción.

El menos ortodoxo es Cuba porque su sistema político es diferente.

El primero que dijo que se va este año fue el General (++++), Raúl Castro, y el 11 de marzo hay elecciones para elegir los miembros de la Asamblea Popular. En América Latina hay cambio de presidentes en Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, México y se espera una salida del lío P. P.

Kuczynski-indulto Fujimori, en Perú. También Costa Rica y Panamá.

Hay elecciones en Sudáfrica, Egipto y Federación Rusa en marzo, y la Merkel de Alemania busca integrar; su cuarto gobierno, es posible con los socialdemócratas, pero el asunto está difícil.

Lo que es pandemia, empezando por EEUU, es la corrupción. Con las últimas leyes de Trump, los más brillantes economistas han afi rmado que los ricos han sido exonerados de pagar impuestos, que sólo los pendejos (los pobres) pagamos impuestos directos e indirectos.

2.- UN POEMA DE ‘AMADO NERVO’ mexicano, para Papá Pepín, el presidente Medina y mi hijo Trotsky.

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida; ...

porque veo al fi nal de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino; ...

que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas: cuando planté rosales, coseché siempre rosas.

...

...Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno: ¡mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno! ... Hallé sin duda largas las noches de mis penas; mas no me prometiste tan sólo noches buenas; y en cambio tuve algunas santamente serenas...

... Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.

¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!