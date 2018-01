Carta de Virgilio Perdomo a su madre y a su hermana Elia

Raúl Pérez Peña (Bacho)

lasmanaclas@gmail.com

Se invita a la proyección del documental sobre Los Palmeros en el Museo de la Dignidad, luego de la misa en la iglesia Las Mercedes (5:30 pm), el próximo viernes 12 de enero.

Ante un nuevo 12 de enero, resulta ineludible recordar a Bienvenido Leal Prandy, Virgilio Perdomo Pérez, Ulises Cerón Polanco y Amaury Germán Aristy, no solo por su ejemplo personal, sino porque sus anhelos y luchas, continúan hoy pendientes en un país del que somos sobrevivientes. Hoy reproduzco parte de una carta de Virgilio a su madre doña Quisqueya, y su hermana, Elia, la víspera de su muerte en el combate del kilómetro 14 (autopista de Las Américas). Que sus pensamientos abonen a la juventud dominicana del presente.

“Querida mami y Elia:

“No se imaginan cuán grande es mi estado de alegría y satisfacción al hacerles esta carta. Mis intenciones eran hacerla antes, pero causas ajenas a mi voluntad me lo impedían”.

“Mami, en estos últimos tres días he estado muy preocupado, no por mí, sino por ustedes, en particular por ti mami, pues se que todos estos problemas te han debido hacer mucho daño y, más, al pensar que estoy en peligro y tú sin poder hacer nada por mí, y sin tener noticias mías. Te soy sincero, pues en el lugar que me encuentro no corro peligro”.

“Mami, el que hemos escogido es un camino digno, lleno de belleza y con los pasos que damos ayudamos a resolver los problemas que le aquejan a millares de personas que han vivido el mayor vilipendio. Tan solo pensar en esto, nos sentimos llenos de orgullo y confi anza en los días por venir”.

“Levantaremos la bandera caída a destiempo a Sóstenes, Enriquito y Juan Miguel, y la llevaremos hasta donde ellos no pudieron, hasta el triunfo. No se dejen amilanar, ni atemorizar por las amenazas, pues la época y la historia está de nuestra parte y no habrá fuerza capaz de frenar este proceso”.

“Les quiere de forma entrañable, su rebelde”.