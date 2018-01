Mis deseos de Reyes

Tomás Aquino Méndez

En mi niñez, las precariedades económicas de mis padres no me permitían, a mi ni a mis hermanos, soñar con juguetes para el Día de los Santos Reyes. Primero, no había muchos recursos y segundo, éramos nueve hermanos. Esa etapa, con el paso del tiempo fue superada, gracias a Dios. Vinieron tiempos mejores, pero ya éramos adolescentes y estábamos con nuestras mentes en otras cosas, no en juguetes. Hoy, sin embargo, quiero enviar mi lista de deseos a los señores Melchor, Gaspar y Baltasar. En esta ocasión, no son deseos personales. Quiero cosas para mis conciudadanos en este año que recién se inicia.

Quisiera que LOS REYES, intercedan para evitar que políticos, abogados y funcionarios hagan tantas denuncias mediáticas irresponsables cada dia, sin datos, sin pruebas, ni nombres. Sólo buscando un título de portada en los diarios.

Que los Santos Reyes orienten a las autoridades judiciales y policiales para que hagan más efectiva la lucha por la seguridad ciudadana y en contra de la delincuencia y la corrupción.

Quiero que se acaben los feminicidios y que en vez de invertir tantos recursos en marchas, propaganda, anuncios y encuentros improductivos, se ejecuten politicas proteccionistas realistas.

Quiero que los médicos y profesores usen desde este año, otros métodos para reclamar sus derechos, sin que pejudiquen a los ciudadanos indefensos. Que no se deje sin docencia y sin atención a quienes van a escuelas y hospitales, sin que ellos dejen de exigir sus derechos.

Quiero pedir que, como un regalo, los Santos Reyes incidan para que se acabe la mafia en la frontera, mediante la cual se deja entrar a cientos de extranjeros sin documentos cada día, que vienen a deprimir los salarios y dejar sin empleos a los dominicanos.

No se si es mucho pedir, pero quisiera una ciudad menos caótica, con agentes que ordenen la circulación de vehículos y obliguen a los chóferes y conductores a respetar sus semejantes y a las leyes.

Y no quisiera que este 2018 concluya sin que la presa de Monte Grande, el Metro del Sur presente importantes avances de construcción, para que se cumpla la palabra del presidente de inaugurarla en el 2020. Aunque mis pedidos están dirigidos a los Santos Reyes, le enviaré copia de mi pequeña lista a MI presidente Danilo Medina. Tambien le haré llegar copia a y algunos de sus funcionarios para que, si nuestros Reyes magos se dan una vueltecita por su despacho, también le hablen de mis deseos y ayuden a que se hagan realidad.

Para todos Feliz día de los Santos Reyes.