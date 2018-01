Adiós al 2017

Tomás Aquino Méndez

tomas.mendez@listindiario.com

Despido un año de importantes logros personales. Un año que me permitió estar cerca y compartir con seres queridos y de nuevos y viejos amigos.

Aunque en lo personal lo creo positivo, como ciudadano quisiera que al irse el 2017, se lleve algunas cosas que creo negativas para mi país. Quisiera que en este 2018 haya una mayor planifi cación para enfrentar los principales males que nos afectan. Que salud pública, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, Salud Publica, Migración no actúen solo con operativos. Que nos presenten políticas coherentes y permanentes, dirigidas a enfrentar con efi ciencia los problemas que a cada una de esas entidades competen.

No es justo que para darle seguridad al ciudadano, tengan que ocurrir grandes tragedias, robos, asaltos crímenes, para que se dispongan operativos de vigilancia y cuidado de calles y carreteras. Es una responsabilidad de cada día de quienes nos gobiernan.

Que el 2017 se lleve la improvisación en búsqueda de solución de los males del tránsito. Que no tengamos operativos solo cuando Listín Diario denuncie la displicencia de los agentes de AMET o las violaciones constantes de los choferes de carros y autobuses.

Que en el 2018 se cumpla la ley que rige el control migratorio y que la frontera deje de ser una esponja por la que cruza todo y se enriquecen militares inescrupulosos y comerciantes abusadores.

Espero este año 2018 no se repitan las tantas pifi as cometidas por los miembros de la junta central, que en menos de un año ha tenido que poner REVERSA en varias de sus decisiones.

Que el 2018 nos traiga una política ambiental dirigida a proteger las costas y las playas para evitar tantos plásticos y desechos en nuestros litorales y áreas recreativas.

Quiero que el año que se va se lleve la actitud criminal y egocéntrica de muchos hombres que han decidido no aceptar de su compañera un NO cuando ha dejado de quererlo o no aceptar más maltratos y optan por quitarle la vida.

Este 2017 que ahora se va, quisiera que se lleve la inequidad, a los políticos demagogos, a los funcionarios mentirosos.

Y, quiero que en este 2018 la presa de Monte Grande, El Metro del Sur, no sufra más retraso. Que sea una realidad para el bien de miles de hombres, mujeres y niños de Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales que han esperado por años que esa obra sea una realidad. Que con ella miles de tareas se incorporen a la producción y la región salga de su estado de pobreza extrema. Confi amos que con Monte Grande no solo va a aumentar la producción, sino que llegarán más empleos, el agua potable abundante, más energía y el despegue defi nitivo del turismo en la región.

Bienvenido el 2018 y un adiós al 2017 que, para mí, fue un año muy positivo.