La invasión moderna

Mons. Ramón Benito De La Rosa Y Carpio

Nosotros creemos que ya esas viejas invasiones que hacían las potencias contra los países más débiles en todos los sentidos, como las invasiones del Siglo XVI, como la invasión a esas partes del mundo, son invasiones que han pasado.

Hoy día, tenemos una nueva invasión, es la invasión del mercantilismo, es la invasión del comercio, es la invasión del dinero que se apodera de todo.

Muchos países ya no quieren tener una presencia política gobernando a un país, nos quieren gobernar, quieren gobernar con el dinero. De ahí es que se ha atacado tanto la cultura de los pueblos, nosotros somos atacados en nuestra cultura, aunque no lo pensemos, aunque parezca que estamos en libertad.

La desaparición de nuestras fiestas culturales, y hablemos del Día de Reyes, que celebramos mañana, no es pura y simple un querer usar un día para tener un día más, sino para producir, para producir dinero, y con eso se golpea la cultura, el alma de un pueblo.

El que los dominicanos quieran celebrar más el “thanksgiving day in united states”, el día de Acción de Gracias de Estados Unidos, no significa esto que nosotros no celebremos.

Si yo estoy en Estados Unidos, celebro el día de Acción de Gracias; los dominicanos que están allí, deben celebrar ese día, porque hace parte de la cultura de ese pueblo, pero la cultura nuestra, también hemos de respetarla y celebrarla.

El Día de Reyes, hace parte de la cultura dominicana y hemos de celebrarlo.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.