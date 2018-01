Los medios, grandes aliados de la salud

Ignacio Nova

Si se realizara un conteo de las pulgadas columnares que los diarios impresos dominicanos dedicaron durante el recién pasado año 2017 al tema de la salud y a la orientación en salud de los dominicanos habría que concluir, forzosamente, que la prensa, con sus editores, periodistas y opinóbulos se constituyó en la mayor y más importante aliada que el sector de la salud nacional pudo tener a lo largo del recién concluido año.

De forma práctica hay que advertir que durante el 2017 esas pulgadas columnares pueden rondar, en costo, muchos millones de pesos.

Tanto los directores de prensa de las empresas del ramo como los relacionadores públicos que las acompañan tienen que estar despachando carpetas para ilustrar el éxito de esta cobertura con el agregado sonriente de cuánta publicidad gratuita obtuvieron sus clientes.

Es prudente, entonces, preguntar: ¿se corresponde la participación económica de las empresas públicas y privadas del sector en las iniciativas y sostenibilidad de las empresas mediáticas? Si empezáramos con este Listín Diario, señalaremos que durante el 2017 incrementó la importancia del tema salud en sus contenidos. Motivado sin dudas por el deber de diario responsable y comprometido con el bienestar colectivo y por el claro y manifi esto deseo de apoyar los esfuerzos público y privados que procuran el desarrollo económico-tecnológico, la reorganización sectorial orientada al bien común y la mejora en la calidad de los servicios e infra estructuras, el Listín Diario bateó varios jonrones con investigaciones adoptadas por la dirección colegiada que estimula su Director y por la profesionalidad y sensibilidad con la que comunicadores como Doris Pantaleón y Juan Salazar asumen sus deberes de informar a fondo y con veracidad lo que ocurre día a día, como proceso general y como tendencia en desarrollo en nuestra sociedad.

El tema de la salud, aparte de estar entre los preferidos de la ciudadanía, especialmente de las mujeres y los en edad madura o envejecientes, es apasionante. Reclama responsabilidad e información documenta que cuesta mucho tiempo y dinero porque si existe un área del saber donde del saber se vive y el saber vale es en salud. Todo el mundo paga por vivir.

Millares de revistas especializadas o Journals recogen a diario información proveniente de millares de centros de investigación distribuidos en el mundo. Su contenido, generalmente requiere suscripción pagada que, aún así, resulta muy económica si se compara con la utilidad y rentabilidad de las herramientas que ponen en manos de los especialistas, estudiosos y estudiantes de la salud.

Doscientos dólares anuales para suscribirse al New England Journal of Medicine, por ejemplo, es una chilata si se compara ese desembolso con la información de primera mano y más reciente que ese medio pone en manos de los médicos para orientar su actividad con la información y los hechos más recientes, verifi cados científi camente y convertidos en portentosos paradigmas.

La prensa dominicana, como la de otros países, carece de medios así porque la investigación en salud tampoco cuenta con estímulos. En los países desarrollados el prestigio científi co se acompaña del prestigio económico. Aquí no existen laboratorios interesados en generar respuestas mediante productos derivados de investigaciones locales. Los profesionales de la salud y la medicina interesados en investigar no encuentran oportunidades realmente viables y sustentables para profesionalizarse en el campo y los trabajos de investigación tienen como objeto, simplemente, una acreditación de puntos útil sólo para los concursos de las plazas públicas.

En ese esquema el tema de la salud como contenido de los medios es un tema general que en el país reclama mayor atención y otras herramientas, cónsonas con las exigencias de la multimedia.

El año pasado, el Ministerio de Salud dejó abierta una iniciativa para estimular las investigaciones, con disponibilidad de patrocinio de hasta 1 millón de pesos, según se informó.

El objeto era publicar los trabajos en una revista de esa entidad.

Hasta ahora sus resultados no han sido informados.

Entre tanto, los médicos sólo cuentan con los congresos y entrenamientos para su actualización y la población con los medios masivos, incluyendo los digitales, repartidos por los confi nes puesto que cada provincia parece tener su medio digital local. Los hechos de salud se recogen con pasión y una numeralidad que a veces compite con los temas escándalos.

Sin embargo, su lecturía constituye el primer reto, en cualquiera de los tipos de medio. A pesar de su despliegue e importancia, en momentos cruciales aparecen huérfanos de lectores y, por los resultados que se informan, parecería que a mucha gente no les importan.

La salud está en deuda con este apoyo. Especialmente cuando hay retos y compromisos claros. La información debe enriquecerse con dispositivos persuasivos. Los datos de los órganos de emergencia y de la dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud (DIGEPI-salud) indican que la capacidad de modular la conducta sanitaria en las poblaciones en riesgo es proporcional a su acceso a los medios.

Generalmente estos hechos no se han vinculado, quizás entre ellos se pueda encontrar una brecha que acredite a la inefi cacia.

Lo que decimos es que, pese al incremento del importante rol informativo en salud de los medios de comunicación verifi cado en el último año, ante temas e indicadores cruciales en cuyo grado inciden la cultura y la información, se imponen estrategias y dispositivos comunicacionales mejor orientados, más efi cientes y más persuasivos.

La responsabilidad de comunicación de los procesos nacionales de salud no puede dejarse a los medios.

Si se le dejará, al menos se podría trabajar con ellos, para ajustarlas a las preferencias y necesidades de la gente. Lo mismo hay que decir de la investigación.