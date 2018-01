Si no contesta correctamente es probable que le nieguen la visa

Yadira Morel

yadira.morel@listindiario.com

Pregunta. Hace muchos años declaré la hija de una prima que era madre soltera. Ahora estoy casado y tengo dos hijos con mi esposa y fuimos a solicitar visa y cuando el cónsul me preguntó cuántos hijos tenía le dije dos y el me preguntó varias veces y me negó el visado.

Repuesta. Es probable que el cónsul en el sistema vio que usted tiene tres hijos y pensó que le habló mentira. Claro, se le olvidó la hija de su prima pues en realidad no es su hija.

Pregunta. Tenía visa de paseo y en mi último viaje me quedé 4 meses en Estados Unidos. He tratado de renovar y solicitar visa y con muy buena solvencia y me la negaron. ¿Puede ser el problema los 4 meses que me quedé?

Repuesta. Claro que puede ser ese tiempo, pues 4 meses no es vacaciones y pueden pensar que trabajó en Estados Unidos.

Pregunta. Tengo visa de paseo y estoy embarazada y nos gustaría tener él bebé en Estados Unidos. Es cierto que no puedo viajar con el bebé.

Repuesta. No, si usted paga el parto y todos los gastos con su dinero o un seguro internacional no hay problema. El problema es que si el gobierno americano paga el parto usted se convierte en carga pública y su visa era para pasear.

Pregunta. Mi empresa quiere trasladarme a una sucursal en Estados Unidos. ¿Qué visado necesito?

Repuesta. La visa para transferir un gerente o ejecutivo de una empresa a una sucursal es la visa L-1.