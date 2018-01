Manolo comparado con el lodazal morado

Raúl Pérez Peña (Bacho)

Legisladores oficialistas dijeron haber cruzado el lodazal sin enlodarse. Hablaron del escándalo Odebrecht.

No es un tema cursi, ni de la NASA.

Sucede que arrancó el 2018, un año colmado de interrogantes de todo el tamaño en el ofi cialismo, en el PLD, en la oposición y en la Marcha Verde.

Hoy 2 de enero, sería el cumpleaños de Manolo Tavárez, cosa que no me lleva a decir “si Manolo estuviera vivo”, pero que me provoca comparar a Manolo y al 1J4, con la moral del PLD, la gobernante, y su pesado fardo de desafueros de amplio espectro y consecuencias.

He dicho y reitero que el PLD es lo máximo de lo peor como partido político gobernante mugriento en la historia dominicana.

No hay manera de demostrar lo contrario con cifras creíbles por los dominicanos, que llegaron al tope del estupor por lo vivido en las décadas recientes y los últimos años.

Comparto personalmente que el sentido común está sublevado en este país, cosa que explico: ante todo círculo o persona con que usted se topa, incluyendo en un carro público, basta poner como conversación cualquier escándalo o suceso reciente que involucre funcionarios o legisladores.

Ante las tropelías moradas, resulta frecuente escuchar la expresión de que “ya aquí no hay hombres”, o que a “los buenos los mataron”.

Ahí asume relieve evocar las fi bras éticas del Movimiento Revolucionario 14 de Junio (1J4), como partido político; y de Manolo Tavárez, como grandioso líder de masas, que organizó el 1J4 clandestino, soportando las torturas del terror trujillista, y luego, en la etapa pública (1961- 63), reconstruyó el 1J4 con un discurso revolucionario y frontal ante el imperio y sus secuaces.

En este cumpleaños de Manolo, hoy 2 de enero, invito al homenaje a Los Palmeros, el viernes 12 de enero, al terminar la misa de la 5:30 pm, en la iglesia Las Mercedes. Caminaremos tres cuadras hasta la Isabel la Católica 161, Museo de la Dignidad, donde se proyectará el documental de Fernando Hasbún, celebrándose a continuación un plural conversatorio.