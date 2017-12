¡Ay… tocaron la Ley de Cine!

Luis Beiro

Se albortó el gallinero. Y de qué forma. Ofensas, gritos, insultos, desprecios y barbaridades no publicables se han dicho en estos días contra quienes están denunciando el cuerpo corruptivo en que se ha convertido la Ley de Cine y su Reglamento. Y también contra los que desde hace mucho tiempo no nos sumamos a los cantos de sirena. Los gallos y gallinas defienden “sus cuartos” (no otra cosa), poco les importa la cultura dominicana y las 11 mil personas (dicen ellos) que “viven” (o malviven) del cine hoy en día en el país, cobrando salarios de misera por labores técnicas que saben a medias (o de oídas), mientras siete u ocho “jeques” se enriquecen desaforadamente.

Es bueno que esto pase en una democracia donde cada quien defiende lo suyo con las armas que tiene en la mano. El tiguere muerde, el intelectual piensa y el estado escucha, calcula y toma decisiones para no continuar viéndose entrampado dentro de un elefante blanco.

En medio de todo este coro injurioso que solo escucha lo que le conviene, me pregunto: ¿Por qué no opinan y muerden y ladran directores como José María Cabral, Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas, Leticia Tonos, Vladimir Abud, Héctor Valdez, y otros tantos y tantos jóvenes cineastas que han hecho obras que quedarán inscritas en la historia de la cultura dominicana. Ellos continuarán haciendo cine con Ley o sin Ley porque buscan el rigor, la calidad, la ruptura con los ladridos de los mediocres. No le tienen miedo al dinero y saben alcanzarlo como Dios manda.