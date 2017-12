Corrupción en Pedevesa

Aristófanes Urbáez

1.- LA CORRUPCIÓN en la empresa venezolana de petróleo (Pedevesa) es tan vasta que lleva 69 altos funcionarios detenidos, 4 ex ministros (Rafael Ramírez y 18 gerentes, y una fiscal general, que tenía muchos expedientes, pero no procesó a nadie, aunque sí extorsionaba con los expedientes, según el nuevo fiscal general, Tarek William Saad. Lo que quiere decir que viejos funcionaros de PDVS que reclamaban “meritocracia’ cuando la huelga que paró la producción en el 2004, mutaron y se convirtieron en “revolucionarios chavistas” de palabra para seguir bebiendo, “como Chucky, el muñeco diabólico”, de su alimento del líquido amniótico. Dijo que cuando Rafael Ramírez fundó una ‘oficina’ en Ginebra para evaluar y vender petróleo en el 2009 (JPC), comenzaron a subvaluar y disminuir las cifras del petróleo vendido, método por el que robaron 4,800 millones de dólares, una vergu¨enza que da asco. Ahora hay que esperar las versiones de C.A. Montaner y A. Oppenheimer, pues todo ladrón juzga por su condición. Si fuera cualquier otro país ‘democrático’ de América Latina, todo se queda así, como en Honduras, México, Perú, Colombia, Brasil o Argentina, Guatemala, etc.

2.- EL MUNDO, por las cuatro esquinas, en todos los países y hasta en las islitas y atolones, hay paraísos fiscales y todo igual que en Perú y Brasil: ¡se evaporan los casos! Y hay países en que hay presidentes que fusilan, como en Irán y China, pero el índice por corrupción marca 79 y 80 lugar, y no menciono a Israel porque tanto Sharon con Netanyahu intentaron varias veces de encartarlos, pero han eludido la prisión de alguna manera al final. Al los puros, como a Rabin, lo mataron; y a Ehu Barack, lo respetan porque es uno de los héroes militares más limpios del país.