Crecimiento y reformas

Juan Guiliani Cury

El desempeño de la economía dominicana cerraría con un 5% de crecimiento este año (El Banco Central proyecta un 4.5%) que finaliza en un par de días, según ha revelado el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd). La República Dominicana se sitúa de esta manera en el segundo país de la región que exhibe mejor comportamiento económico, solo superado por Panamá (5.4-5.8%) que sigue liderando el crecimiento regional, de acuerdo a los estimados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El déficit fiscal se proyecta para el nuevo año en 2.2% y la deuda del Sector Público No Financiero (según Hacienda y Economía) se encuentra en un 39.4% del PIB (Producto Interno Bruto). La deuda pública consolidada se estima en un 52% del PIB. El Mepyd indica que entre los años 2007 y 2017 la República Dominicana venía arrojando valores negativos en términos de consolidación fiscal; este año cerraría con un valor positivo del 1%, de superávit primario, que viene siendo la diferencia entre los ingresos y gastos totales del sector público, menos el pago de intereses. Para el 2018, el Mepyd estima que la economía dominicana crecería con un valor positivo del 5%. En el crecimiento regional promedio este año, la Cepal estima sería del 1.1%, superando dos años de panorama negativo. El organismo regional destaca la importancia de las políticas macroeconómicas para dinamizar el crecimiento de largo plazo y avanzar hacia el necesario cambio estructural de las economías de la región. En este contexto, la representante saliente en el país, del Banco Interamericano de Desarrollo, Flora Montealegre, recordó la necesidad de promover un nuevo paquete de reformas estructurales en la economía dominicana que impulsen a las exportaciones de mayor valor agregado, incentiven la innovación y se mejoren los indicadores socio-económicos para disminuir la desigualdad, entre otras consideraciones. Sobre el tema de la politica fiscal, la Cepal esboza en su Informe regional, la necesidad de avanzar hacia marcos contra cíclicos de la política fiscal que defiendan y promuevan la inversión pública y privada. Asimismo, sugiere que “dicho marco fiscal debe ir acompañado de una política financiera de estabilización del crédito y una política monetaria que apoye el crecimiento de la inversión y que vaya más allá de los instrumentos como la tasa de interés”. Igualmente plantea: “Que en el proceso de lograr equilibrios en las trayectorias del endeudamiento y saldo público, no se debe castigar la inversión pública”. El pasado miércoles, el rotativo de Miraflores, Listin Diario, en un editorial titulado, “De estrategia a entelequia”, considera la necesidad de un Pacto Fiscal en el país que de frente a un “régimen impositivo progresivo que favorezca los sectores medios de la población, y no privilegiar los impuestos indirectos y las exenciones vergonzosas que benefician a sectores poderosos y en expansión constante,” subraya el cotidiano más antiguo del país, haciendo alusión a la Ley 1-12, que enarboló la Estrategia Nacional de Desarrollo (2010-2030)