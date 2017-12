Las peticiones de hijos a sus padres no incluyen a otros beneficiarios

Yadira Morel

P. Mi hija ciudadana americana me solicitó la residencia a mí y a mis hijos y ahora me dicen que los niños no están incluidos.

¿Es esto cierto?

R. Sí, las peticiones de hijos ciudadanos americanos a favor de sus padres no incluyen beneficiarios.

Su hija la pide a usted solamente y cuando usted sea residente le solicita la residencia a sus hijos.

P. Mi esposa y yo vamos a solicitar visa de paseo pero el carro solo está a nombre mío al igual que la cuenta de ahorro. ¿Debo poner todo a nombre de los dos?

R. El matrimonio crea la comunidad de bienes lo que está a nombre de uno de los dos se considera de ambos, por consiguiente no es necesario ponerlo a nombre de los dos.

P. Viajo con mucha frecuencia a Estados Unidos por períodos muy cortos, máximo una semana. ¿Puede esto traerme problema con mi visa?

R. Si sus viajes son por diligencias personales o laborales deben de indicar que es por negocio B1 y le otorgan menos tiempo y no debe tener problema.

P. Puede un ciudadano americano solicitarle residencia a una hija de su esposa que vive con ellos.

R. Sí puede, si se casó con la madre y ella era menor de 18 años.