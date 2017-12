Aristófanes Urbáez

1.- DON JUAN BOSCH no hablaba nunca mal de sus viejos amigos y se mortificaba cuando estaban enfermos. No sé si fue mi casa o mi relación con él, pero cuando mis amigos enferman o mueren no me gustan los mortuorios (a ‘cumplir qué con quién’, y ante la enfermedad del amigo la cabeza se me vuelve una ‘computadora’ buscando la cura). El martes vi un programa donde informaban que en la Universidad Nacional de Chile los científicos aplican un modelo (nano-ciencia) que cura -¡oigan bien!- el cáncer de hígado. Sentí que una luz me alumbraba y caí con la mente donde “mi Emperador César Medina y recordé que fue embajador en Chile” que aunque afirma que se está curando en Nueva York (¡así sea!), pero no hay que cerrarse a ninguna opción. ¡Viva Dios, mi querido Emperador, tú puedes mi hermano!

2.- MILLENIUMS.- Todos los que tienen de 16 a 35 años son los llamados ‘milleniums’, que el futuro les trae menos oportunidades de trabajo; trabajos más precarios y pensiones inferiores a las de hoy, aunque podrían escapar a dicho destino los “emprendedores” que desarrollen proyectos que puedan escapar al trabajo que les ofrece el modo de producción tradicional en todas las naciones del mundo, porque el problema de la ‘precarización’ es un fenómeno global, fruto del predominio de los grupos financieros que invierten en comprar empresas financieras, no dedicadas a la producción de mercancías, sino a acumular más caudales (no capitales dedicados a producir). Tengo dos hijos que están en 15 y 35 años, y hasta ahora no he notado su capacidad de “emprendedores”, sino que esperan un empleo y eso me tiene preocupado porque he pasado la vida bregando con 2 o 3 empleos que sólo me han servido, acaso, para frijoles y algunas medicinas, unos chelitos para mi santa madre (fallecida) y si alcanzan, a veces, para darles a mis hijos y a hermanos más pobres que yo. Para los economistas más brillantes, ya ese mundo que soñamos ayer, a lo Stefan Zweig, “no volverá”. Dios: ¡ten piedad!

3.- EL MUNDO HOY ES PANDÉMICO con presidentes malos: descaro y robos. P. P. Kuczynski, de Perú, ha indultado al criminal y corrupto expresidente Alberto Kenya Fujimori Fujimori. Pero en Perú están presos el expresidente Ollanta Humala Saso y su mujer; Alejandro Toledo, que se fugó para EEUU con U$30 millones que le dio en soborno la Odebrecht; Alan García está siendo investigado y asegura que fueron los empleados ‘menores’, si es que hay alguien involucrado, y que hay que ser serio, hay que decir que sólo Tabaré Vásquez, en Uruguay, Michelle Bachellet, en Chile, Raúl Castro, en Cuba, Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Sánchez Cerén, El Salvador, han dicho y hecho, que no se meten con la soberanía de los demás países y que “América Latina es un continente de paz”, que no conspiran para cambiar y tumbar gobiernos, pero desde Europa y Rajoy, hasta Otón Solís, en Costa Rica, Valera, en Panamá, hasta Justin Troudeau, en Canadá (de buen padre, pero salió a la madre, Margaret), viven opinando y metiéndose en los asuntos internos de Venezuela, el nuevo ‘fantasma que recorre el mundo’.