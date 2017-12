Wanda Méndez

wandamendez47@gmail.com

Medios de prueba Por ser la última columna del 2017, he seleccionado el último fallo que ha emitido el Tribunal Constitucional este año, al menos hasta ayer en la tarde. La sentencia concierne a una acción de amparo que sometió una sociedad comercial en contra de un sindicato de camiones, alegando violación al derecho a la libertad de empresa y del derecho al trabajo, con la presunta interrupción arbitraria de las operaciones de la entidad.

La presidencia del juzgado de trabajo del Distrito Judicial de Santo Domingo rechazó la acción de amparo, por considerar que no existen medios de pruebas que demuestren los alegatos de la parte accionante, y que por tanto, no se comprueban las violaciones de derechos fundamentales. La sociedad comercial recurrió la decisión ante el Tribunal Constitucional, entre otras razones, invocando violación al artículo 80 de la ley 137- 11, al alegar que no se le dio la oportunidad de presentar testigos.

El TC rechazó el recurso de revisión y ratificó la sentencia impugnada. Estableció que con su decisión, el tribunal de trabajo lo que hizo fue confirmar un criterio asentado por el TC sobre las consecuencias de no aportar las pruebas de las violaciones alegadas en materia de amparo.

La recurrente también alegó violación al artículo 84 de la ley 137-11, que establece que el juez deberá rendir su decisión el mismo día de la audiencia en dispositivo y motivarla en un plazo de hasta cinco días.

Sobre ese alegato, la Corte Constitucional señaló que la inobservancia de ese plazo no anula la sentencia impugnada, porque la dilación no fue irrazonable, ni se ha probado que se haya traducido en un agravio en contra de la parte recurrente, porque pudo interponer el recurso de revisión en forma oportuna. (TC- 837/17).