Luis Rosario

No he visto cosa más loca que la música urbana. Sin embargo, tiene su encanto y agrada contagiosamente a la juventud.

Cuando un dembow, rap o reguetón se pega, por horrorosa que pueda ser su música y sin sentido el contenido del mensaje, no hay quien la desenchufe del gusto popular.

Ah, y no digamos nada del estilo de vestir de los artistas urbanos, además de los gestos estrambóticos y los bailes con que acompañan la música.

Del peinado ni hablemos.

Todo parece tener un simbolismo que ni ellos mismos llegan a entender. Merecería someter este interesante fenómeno a un análisis de sicología profunda.

Se trata de un estilo de lenguaje y comunicación en que la música hace maridaje con el mensaje, extraído de una filosofía de la vida del pueblo de arrabal, donde el amor, la violencia, el odio, el sinsentido de la vida y la desesperación se somatizan en ambigua armonía y, al licuarse en la batidora del baile, producen la sensación de satisfacción endrogante, extasiante.

Conozco a algunos artistas urbanos y entre ellos hay uno muy cercano a mi persona, que me honra con su amistad. Es un joven inquieto, creativo, escrupulosamente honesto, organizado en su trabajo y disciplinado. No ingiere alcohol, no fuma y está adornado con muchas nobles virtudes.

Es un joven, según me consta, ejemplar. Su nombre artístico es LA PRENSA HD.

Este nombre evoca, tanto la actividad noticiosa de los medios, como la sigla de la alta definición (high definition), donde la imagen y el sonido son de gran resolución y calidad.

LLEGÓ LA PRENSA es su slogan propagandístico. Los mensajes, la música y su estilo, como el de los artistas urbanos, nos llevan a reflexionar sobre el mundo juvenil que nos parece muchas veces aparatoso y aparentemente sin sentido.

Si comparamos este proyecto de música urbana con la oferta que a diario nos hace la otra prensa, la que se alimenta de la locura humana de cada día, seguro que no sólo encontraremos comprensión a ese estilo de música, sino que la veremos con mayor simpatía, como un espejo, hecho caricatura literaria y musical, de lo que la gente de los medios se alimenta en forma mediática “seria”.

También los medios de comunicación tienen su estilo, su música, su baile y su forma de vestir que, bajo la excusa de ser espejo de la realidad, no siempre se acoplan con una visión de la vida enchufada a valores y dignidad.

Ojalá el nuevo año nos sorprenda con un estilo diferente de los medios y con acontecimientos positivos que merezcan ser difundidos sin rubor, por su alta definición en valores, que permitan gritar con agrado: LLEGÓ LA PRENSA.