Primarias: 2 partidos + 2 partidos

Aristófanes Urbáez

1.- MI AMIGO VALDEZ PAULINO, del programa ‘Enlazados’, Canal 6 (Del Sol, que produce con el Dr. Carmona), un hombre de las puras entrañas del pueblo, pero serio. Digo, Paulino, afirmó que el presidente Danilo y Luis Abinader Corona, del PRM, quieren primarias con padrón abierto, y, debo decir que tanto el PLD como el PRM (se vio cuando Hipólito era presidente), no son un partido, sino dos: uno en el gobierno y otro en el banco de la oposición. Suponer, pese a todos los planes sociales y ayudas del gobierno, que los simpatizantes (y los que se han cambiado por la ayuda recibida, están satisfechos y contentos, puede ser una equivocación, porque las necesidades como las cabezas son muchas. ¿Acaso no fue Danilo quien dijo al comienzo del gobierno en 2012 que no había tantos sombreros para las cabezas que existían (empleos)? Tanto a Danilo como a Abinader les conviene el padrón abierto pues no solo votarían los del partido, sino todos aquellos que ellos han captado que no les interesa votar por Leonel e Hipólito. Pero les falta opinar a varios juristas, la Junta Central Electoral y hasta la Suprema Corte de Justicia. Esperemos que las instituciones y hombres que les toque, lo hagan bajo el estricto apego al espíritu de las leyes.

2.- EN MARZO HAY ELECCIONES EN COLOMBIA, VENEZUELA, RUSIA, BRASIL Y ARGENTINA.- El que hasta ahora parece tenerla segura es Vladimir Putin, exteniente general de la KGB, cinturón negro en Karate, piloto, Tanquero, sustituyó al borracho Boris Yeltsin, y la URSS disuelta, Rusia con el rublo a 200 por un dólar, recuperó a Chechenia y a Crimea, etc. etc., recuperó a Siria, la economía, el valor del rublo, el orgullo ruso, la industria civil y militar, la producción; y le ha devuelto a Rusia su estatus de superpotencia, y reestableció su alianza estratégica con China y la India. Pese a la ‘rusofobia’ de Europea y de EEUU, al país más grande de la tierra, nadie ha podido dividirlo en varias naciones.