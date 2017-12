Un cine dominicano distinto

Luis Beiro

luisbeiro@yahoo.com

Fue en Cuba donde aprendí que, en materia cultural, la ignorancia es el mejor premio que puede recibir lo que no sirve.

Mis crónicas de cine publicadas hasta la fecha, podrán estar erradas, o no gustar; pero nadie podrá decir que he escrito sobre películas, actores y directores acurrucados en medianías.

Cuando algo vale la pena. Si una película debe salir “del montón”, ahí estará mi voz, por supuesto, nada complaciente. También aprendí en Cuba que el arte y los artistas verdaderos no están exentos de pecado. Y sacar esos pecados a la luz pública puede significar limar el fruto inmaduro, una mejoría en sus próximas entregas.

Esta breve introducción es un motivo para celebrar la aparición en el cine dominicano de un equipo de jóvenes productores en plena formación que está haciendo un cine distinto. Bajo el nombre “Bo group” ya han sacado a la luz una serie de películas (unas mejores y otras no tanto) que van conformando una voz propia muy a tomar en cuenta.

Ellos no quieren competir con nadie. Hacen cine porque les gusta, se rodean de los que saben, de cada película van sumando novedades cognoscitivas y se preparan para que nuestro país también se vaya sumergiendo dentro de un cine mayúsculo, donde se respeta al profesional, donde cualquiera no puede entrar por su linda cara.

“Todos los hombres son iguales”, “Todas las mujeres son iguales” y ahora “Melocotones” son tres cintas producidas por Bo group que este redactor ha comentado en diversas ocasiones. Y junto a sus virtudes, se han señalado sus defectos a la manera de ver muy personal de quien escribe.

Con esas “críticas” no hay compadreo. No he recibido nada a cambio, sino la satisfacción de presentar a los lectores obras nacionales que valen la pena ser disfrutadas.

¿Por qué no escribo de otras, de otros? Ojalá algún día sus trabajos cinematográficos lo merezcan.