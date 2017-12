Si me falta el amor, no soy nada

Pastor Antonio Regalado

Boston, Massachusetts

Los tiempos que atravesamos necesariamente tienen que movernos a reflexionar en el más amplio sentido de la palabra, como nación, como familia, como sociedad, como personas que necesitamos un gran cambio, en fin , el pueblo siente un vacío y dejadez que solamente Dios , mediante su infinita misericordia, puede llenarlo de lo que nos hace falta.

Las vivencias del día a día ( no salimos de una como popularmente comenta la gente en las calles), van dejando frustraciones, desengaños y , lo que complica la cosa, en el orden que sea, es que uno no sabe por dónde empezar, por lo mucho que hay que colocar sobre la mesa de las consideraciones, abundancia de engaños, falta de honestidad y de amor al prójimo, rechazo, discriminaciones y divisiones, indiferencias , enemistades y traiciones, murmuraciones, políticos hipócritas y corrompidos, tristezas y escasez, ovejas fuera del aprisco sin pastores, no en sentido general, que sean capaces de dejar las 99 para ir tras esas que un día Dios nos las envió y que andan por doquier como dice una parte del tango - Las Cuarenta- escrito por el compositor Francisco Gorrindo; “con una daga en el pecho y el alma hecha pedazos “, un pasado que no termina de perseguirnos, y un presente sin resolver, falta de perdón y de amor, heridas que no han cerrado, amores no realizados, dolores que no cesan, además de otras cosas que tienen mucha afinidad con lo que hemos mencionado.

Pero, una lectura de la Palabra de Dios trajo luces y aliento a mi espíritu, contentamiento y regocijo a mi alma, paz, armonía y comprensión a todo mi ser, la comparto con todos/as:

“¿De qué me sirve hablar lenguas humanas o angélicas? Si me falta el amor no soy más que una campana que repica o unos platillos que hacen ruido. ¿De qué me sirve comunicar mensajes de parte de Dios, penetrar todos los secretos y poseer la más profunda ciencia? ¿De qué me vale tener toda la fe que se precisa para mover montañas? Si me falta el amor, no soy nada. ¿De qué me sirve desprenderme de todos mis bienes, e incluso entregar mi cuerpo a las llamas? Si me falta el amor, de nada me aprovecha.

El amor es comprensivo y servicial; el amor nada sabe de envidias, de jactancias, ni de orgullos. No es grosero, no es egoísta, no pierde los estribos, no es rencoroso. Lejos de alegrarse de la injusticia, encuentra su gozo en la verdad. Disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor nunca muere.



Vendrá, en cambio, un día en que nadie comunicará mensajes de parte de Dios,

nadie hablará en un lenguaje misterioso, nadie podrá presumir de una profunda ciencia.

Ahora, en efecto, nuestro saber es limitado, limitada nuestra capacidad de hablar en nombre de Dios.

Más cuando venga lo completo, desaparecerá lo que es limitado.

Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño;

al hacerme adulto, dije adiós a las cosas de niño.

Ahora vemos confusamente cómo por medio de un espejo; Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco sólo de forma limitada; Entonces conoceré del todo, como Dios mismo me conoce.

Tres cosas hay que ahora permanecen: La fe, la esperanza, el amor.

De todas ellas, la más grande es el amor”. 1 Corintios 13La Palabra (España) (BLP).