A Danilo por segunda vez

Aristófanes Urbáez

“La verdadera utilidad que tiene el dinero, es evitar las humillaciones que causa el no tenerlo”. (Un filósofo).

1.- EN 4 AóOS le vi la cara al presidente Danilo una vez. La parafernalia de Prensa fue cambiada, y mi hermano Ramón, entonces en este LD, le dijo en su primer viaje a La Barquita, que deseaba verlo. Mucha gente quiere ver al Presidente (don Juan lo explica bien: “El PLD, un partido nuevo en América”, y en varios textos). Fui a la hora indicada; encontré hombres blancos que no conocía, pero llegó mi Emperador de San Cristóbal y me presentó (ellos y yo lo olvidamos). Le hablé a Danilo de su hija Sibelis y le dije: “Presidente: quiero un empleo” (debo recordar que en los dos primeros gobiernos del PLD, Danilo era que mandaba o enviaba a llamar, para que nos dieran spot). “Empleo no, tú lo que necesitas es tal cosa”, dijo. Hace 4 años y ya me molestaba el ruido de la Capital y quería ir a Vicente Noble a terminar un proyecto intelectual. Nada se concretizó no por culpa del Presidente, ni mía. Cuando la campaña del 2012, fui a dos enormes concentraciones en la Capital y todo el que quiso, supo que yo estaba en el LD; y con Kenia en Digital 15-45 y Niufani Valdez en el 22-Teleimpacto y el 23 (Luis Ovalles), defendiendo las ideas y proyectos de Juan Bosch y el PLD (lo que he hecho toda mi vida desde que surgió mi animal político; y criticaba, como hoy, a los funcionaritos aguajeros). Los peledeístas de hoy, con raras excepciones, son dos o más: Héctor Olivo, es Héctor Olivo; Alexis Lantigua, es Alexis Lantigua; Rubén Bichara, es Rubén Bichara y Raysa Martínez, es Raysa Martínez. Pero Mery Kasse, no es Mery Kasse; Monchy Fadul, es muchas cosas; y Sandy Lockward, ya no es ella; y Alexito Valdez, ya es Alejandrino. Acabé, y todos saben que digo lo que pienso. Ahora bien (sé que si César Medina no se lo dice, nadie se lo dirá): “Presidente: no quiero; necesito un empleo”.

2.- ¡AY, LA DEMOCRADURA, don Fede! 15 países que los únicos que no tienen problemas con la democracia son dos, quieren forzar a Venezuela, trabajando en paz, que se destruya con en una guerra civil, todo porque EEUU quiere el petróleo (gasta 20 millones de barriles diarios, y desde 2010, sus científicos han comprobado que sólo tienen capacidad para producir 10 millones). Todo el mundo, principalmente los reyes, príncipes y jeques, de Arabia Saudí, deben venderle petróleo barato; o Libia (destruida por bombardeo de la OTAN, Irak y Siria, sometidos a guerras terroristas, les roban petróleo y llega barato. Los 15 países que quieren obligar (pero fallarán) a Venezuela hay elecciones en 2018, sin pasarle por encima a su Constitución, los que tienen menos problemas (Belize y Canadá) tienen crisis económica, ¡pobre Justin Trudeau!, te ponen a ‘leer’ el pedimento!). Anoten ahí: México, destruido por el TLC y Peña Nieto: 200 mil muertos sin expedientes, huelga de maestros, 53 millones de pobres y 12 millones viven con un dólar al día. Privatizada la industria petrolera, van dos ‘tarifazos’ de gasolina (comprada en USA) y un proceso de privatización de todo: tierras, agua, tele, medios; y drogas por pi pá. ¡Guerra de baja intensidad!); hay cárceles clandestinas y nos derechos constitucionales son un “cuento de camino”. Aparte de sus 40 multimillonarios, es una maqueta de país. Bajamos: Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá: los mismos problemas de campesinos sin tierras, ‘judicialización’ de las protestas; corrupción ahogante, palos con los movimientos de protestas, bozal y muerte a los periodistas, cualquiera es secuestrado y matado; ¡hasta al pobre Facundo Cabral!; y dirigentes populares e indígenas. ¡Son barriles de pólvora!

3.- ¡AY, DIOS! Colombia (pobre con más del 50% de la población en la miseria y 42% sin casas y sin esperanza de tenerlas; drogas, negociación con la guerrilla; y con un alcalde, Peñaloza, persiguiendo a buhoneros y privatizando las telecomunicaciones. ¡Ay, Perú!, con un gobierno de año y medio, los indígenas reclamando su tierra y una huelga de maestros (ayer, un grupo le voceaba a Capriles, ladrón, imperialista, que quiere vender a Venezuela; aguas privatizadas y basureros llenos de niños; Brasil, persecución, hambre y sin dinero para pagar deuda social, rebaja del salarios y botando trabajadores; golpe de Estado en pié y, pese a la prohibición, el “¡Fora Temer!”, se oye y se pinta a diario en los 34 estados: Argentina: Macri, 3ra; 5 millones de pobres más, planes sociales mochados, prensa independiente silenciada; huelga de todos los sectores (40%, gas; 38%, luz; 100% pasajes, tel. 12%, más); pobre Uruguay, huelga de maestros y recorte de todo); parió a Mena, secretario de la OEA que nos invadió ; y ahora, Al Magro, que ni su mujer lo quiere; ¡Ay, Michelle Bachelet! Estudiantes y maestros, huelga, en la calle; (Pinochet) las pensiones son un cuarto del monto ahorrado; los Mapuches, aunque les vendieron casi todas sus tierras, resisten a diario; Paraguay, con presidente con tufo narcotraficante, con un coronel ayuda, ¡nada queda en pie: Troya! En esos 15 países y los pensionados, 6 ARF (Ley, los pobres son más pobres: hambre, miseria, represión, privatización y exclusión. CNN y los 5 grupos dueños la prensa en todos los países, ¡nada dicen! Sólo mentiras y concursos de belleza y súper-modelos, fruslerías, etc. Pueblos contra prensa y oligarquías ¿Quién gana?

5.- ¡AH, USA! Es el gran Hacedor: polvorín, guerra racial en pie: 3 mil negros y latinos matados en tres años; y 5 millones de presos en cárceles privadas; drogas desde Florida-Dakota del Norte-Seatle-San Diego-Texas. Los llamados “súper delegados” (nuevo invento) secuestraron la Gran democracia con dos candidatos que la mayoría no quiere. Hillary dice: 2% de súper ricos se llevan toda la riqueza del país; 70% más pobres: negros, latinos; clase media, que hoy es baja; policías con tanquetas y AR-15, rodean barrios enteros, y a turistas europeos y asiáticos, en N.Y., les queman el bolsillo del pantalón y se llevan carteras. 53% Presupuesto en armas y soldados. Una habitación cuesta US100 a la semana. El Pachá lleva los dólares de aquí. ¡Un Estado policial donde el 70% de los presidiarios no pueden pagar la fianza! ¡Ay, el petróleo venezolano! ¡Cójanlo, oligarquía mata pueblo, imperialista y perversa!