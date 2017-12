Atropello al peatón

Matías Modesto del Rosario Hijo

modestomatías@gmail.com

En su reciente sentencia de fecha 30 de octubre del 2017, marcada con el No. 1512, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia (Primera Sala), la cual aun mantiene la tinta fresca por lo reciente de la misma, sentó criterio jurisprudencial sobre el régimen de responsabilidad civil aplicable en los casos particulares de demandas que tienen su origen en accidentes de tránsito, dividiéndolo en dos bloques, uno por la colisión entre dos o más vehículos de motor, y quien interpone la demanda es uno de los conductores o pasajeros del vehículo contra el conductor o propietario del otro vehículo. En ese primer caso, el régimen aplicable es el de la responsabilidad delictual o cuasidelictual por el hecho personal instituida en los artículos 1382 y 1383 del Código Civil y del comitente por los hechos de su preposé establecida en el artículo 1384 del mismo Código, según proceda, tal criterio está justificado en el hecho de que en esa hipótesis específica, han intervenido dos vehículos que son igualmente causantes de riesgo en el hecho generador y por lo tanto no es posible asegurar una buena administración de justicia y atribuir con certeza la responsabilidad del accidente a uno de ellos, sin que los tribunales aprecien la manera en que ocurrieron los hechos y establezcan cuál de los conductores o propietarios implicados cometió una falta que aumentó el riesgo implicado en el tránsito de dichos vehículos de motor por la vía pública y definitivamente causó la ocurrencia de la colisión en el caso específico (ver sentencia No. 919, de fecha 17 de agosto del 2016). Y, en otro orden, cuando se trata de un atropello de un peatón, resulta innecesario atribuir una falta al conductor del vehículo que participó en el hecho dañoso para asegurar una buena administración de la justicia civil y determinar a cargo de quién estuvo la responsabilidad de los daños causados, porque el riesgo causado por el tránsito de un peatón por las vías públicas no es comparable con el riesgo y potencial dañoso de la circulación de un vehículo de motor por tales vías, motivo por el cual, el régimen de responsabilidad civil más idóneo es el de la responsabilidad del guardián por el hecho de la cosa inanimada, instituido en el primer párrafo del artículo 1384 del Código CivilÖ”. Agregando también en su sentencia “Ö que en este régimen de responsabilidad civil una vez demostrada la calidad de guardián del demandado y la participación activa de la cosa inanimada como causante del daño, pesa sobre él una presunción de falta que solo se destruye si se comprueba la existencia de una causa eximente de responsabilidad, resultando innecesario probar la existencia de una falta a su cargo.