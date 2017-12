Luis Encarnación Pimentel

El inesperado abrazo Leonel-Danilo, que fue un detalle trascendente en el marco de la boda de la hija mayor del jefe del Estado, pueda que sea lo mejor o más significativo que le haya podido ocurrir en la actual coyuntura política al partido gobernante, inmerso en una peligrosa lucha interna que muchos ven como antesala de una división y posible pérdida del poder de la organización fundada por Bosch. Algunos, a quienes convendría un distanciamiento entre las dos figuras que comparten el liderazgo del PLD y del país (ha sido una apuesta vieja, y hasta ahora fallida, en la que muchos opositores han cifrado las esperanzas de llegar al poder) pudieran restarle importancia al evento, y hasta definirlo -como lo han hecho en las redes sociales- como de “abrazo del oso” o un acto de hipocresía política. Como quiera que se vea o se entienda el abrazo, de si “pegado” o “de lejitos”, no hay dudas de que el encuentro Fernández-Medina fue un acto oportuno, inteligente y muy positivo para el discurrir inmediato y a futuro de las relaciones internas de la organización política oficial. Al margen de lo protocolar o del trasfondo que pudiera esconderse, lo cierto es que la sola iniciativa de la invitación y la aceptación, en la misma medida, fue algo bien pensado, de inteligencia política de los dos líderes, que dejó inmediatos y positivos resultados, en doble dirección. Lo primero es que si hubo una invitación y una aceptación a algo tan especial y familiar como la boda de una hija del Presidente, es porque entre las partes no hay abismos o barreras que sean insalvables. La importancia mayor del abrazo Leonel-Danilo, que de por sí coincidía con un ambiente navideño encima, radica en la distensión inmediata que produjo en unas relaciones que ya lucían tirantes entre los dos sectores que se disputan el control del partido morado, pero también en los mensajes que ese acercamiento entre las dos figuras principales del PLD enviaba a la militancia y hacia los demás sectores del país. Internamente, por lo pronto, congelaba o frenaba los ataques y los pronunciamientos indelicados e innecesarios de algunos voceros. Además, deja un puente abierto (todavía es temprano para muchas cosas) para que Danilo y Leonel, con o sin abrazo, sigan hablando (¿). Se sabe que en política se busca ganar y preservar espacios, pero también que hay que tener tacto y prudencia para no abrir heridas incurables, porque Balaguer enseñó que el contrario de hoy puede ser tu aliado importante de mañana. Eso, ambos líderes del PLD lo saben, aun cuando haya gente del entorno perdida en lo claro, que se crea líderÖ y hasta que -al no ir Danilo- pueda ser el ‘candidato’ (¿).