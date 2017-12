El don de la creatividad

Heddel Cordero

La creatividad sigue siendo la materia prima de la publicidad.

Sin creatividad no prosperan las estrategias; sin creatividad no hay comunicación efectiva; sin creatividad no hay publicidad memorable; sin creatividad no hay impacto; sin creatividad los mensajes pasan sin pena ni gloria.

El éxito de una campaña pende de la creatividad. Más en esta era del ruido. Por eso los buenos creativos son tan valorados en este y en cualquier mercado del mundo.

El profesional de la creatividad publicitaria combina virtudes que lo hacen especial : domina técnicas de comunicación, principios del marketing, y además es un artista. Todo lo que está a su alrededor va de la mano del arte.

La música que acompaña sus creaciones es producida por artistas; los diseños de las vallas, de las piezas del marketing digital, de los afi ches, son concebidas por artistas; la voces que acompañan los spots y jingles de radio y tv son de artistas; la belleza de la fotografía de sus producciones son producidas por artistas de la fotografía, en fi n, el conjunto de talentos que rodea una buena publicidad es oriundo del arte.

Es imposible desligar el arte de la publicidad.

Esa capacidad de síntesis y de abstracción que se hace a partir de la brevedad de los mensajes, solo es posible si quien escribe tiene el don de la creación.

Pensar de manera creativa es un privilegio y un don del cual Dios no dotó a todo el mundo.

Hay una intuición mágica que le ha sido dada de manera excepcional a unos pocos.

Todo lo demás se puede aprender, se puede dominar, se puede adquirir, se puede estudiar.

La escuela es valiosa. Yo diría que imprescindible para estos tiempos.

En la escuela está el conocimiento, los principios que norman todos los ofi cios modernos. Pero el ingenio sigue siendo el don exclusivo de quienes son capaces de construir historias que lleven de la mano a la gente para torcer su voluntad y ponerla a merced de servicios y productos.

La creatividad es un privilegio de los que alumbran ideas que terminan convirtiéndose en conceptos seductores que la gente muchas veces compra sin saber porqué.