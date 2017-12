Navidad, cultura y amor

Pablo McKinney

UNA VORÁGINE EN ASCENSO. Las autoridades tendrán que avivar el seso, poner manos a la obra y presupuesto a la acción. No se puede seguir teorizando en marchas, programas y cocteles sobre esta vorágine en ascenso que es el asesinato de mujeres por ser mujeres, sin disponer de los recursos necesarios para pasar de las palabras a los hechos, y tengo un ejemplo como otros tienen una maldición: la partida económica que recibe mensualmente del presupuesto de Procuraduría General de la República la fiscalía de la más poblada provincia del país, la provincia de Santo Domingo, no es mayor que el dinero que recibe un legislador cuando vende a un dealer una de las dos exoneraciones ilimitadas de vehículos que el Estado le entrega cada cuatro años, joder, que obras son amores y no buenas razones, marchas ni lamentos. Obras y acciones, con recursos, señor gobierno... y ahora por Navidad guardo silencio, con perdón. Si.

GUARDO POLÍTICO SILENCIO. Por la bendita Navidad, y en sobrehumano esfuerzo, guardo silencio para huir de la política y sus demonios, para decir que, a peor política mejor cultura en sus múltiples expresiones. Frente al odio que la violencia encierra, que venga el amor con sus horizontales consecuencias o sus abrazos fraternos, pero que venga ya. La cultura como expresión del ser en sociedad, y especialmente el amor en su torbellino de sueños son el mejor antídoto para el desaliento. Al fin, lo que no cura el amor, no hay Plaza de la Salud ni Cedimat, doctores García Chaljub, Díaz Vázquez, ni Jorge Marte que lo sanen. Como escribió el poeta Umbrales en un bar de buena vida y mejor muerte, en Cádiz, y hace ahora mil años: “Ante el pesimismo de su ausencia, el optimismo de su recuerdo. Amo los lugares donde fui feliz, su piel por ejemplo”.

EL BOLERO ES UN PROZAC. La cultura (libros, música, conversación) y el bendito amor son el más efectivo Prozac para la tristeza, la prodigiosa fuente donde “abrevar”, y encontrar fuerzas para seguir, que no se trata de alcanzar el horizonte sino de avanzar buscándolo. Precisamente, porque Tatica la de Higüey existe y la María Magdalena no nos desampara, a los dominicanos -en los malos tiempos de la política y la violencia contra la mujer- siempre se nos aparece salvador un bolero, el amor, un grupo de amigos en la acera de un colmado, en el patio de una casa amiga, o en el pent house bohemio de una peña de cantores, un Bar del Morbo en plan Sabina, allá en La Católica.

¡A VIVIR QUE SON DOS DÍAS! Cuando la patria está por echarse una siesta en el fango sin flores del desaliento, cuando andamos casi todos “consternados y rabiosos” de tanta repetida muerte, y sonríen los malandrines y de la flor no vemos más que la espina, ya ven, a los dominicanos siempre se nos aparece salvadora la cultura popular y sus boleros, expresiones del buen vivir y sus ensueños, los versos de Manuel Jiménez y la frase en voz del maestro Llibre, por ejemplo:

“Después de tanta sombra en el camino/

la vida me ha premiado con tu amor/

y aquí estoy, feliz y agradecido /

con un canto, un beso y una flor.”

Una tranquila y feliz Navidad en familia para todos. Ya habrá enero para el lamento. Y como dicen en Andalucía: ¡A vivir que son dos días”!