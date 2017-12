Expresiones y hechos

Aristófanes Urbáez

1.- EL PRESIDENTE COLOMBIANO, Juan Manuel Santos, hace par de días le voceó a los luchadores de DDHH, a los indígenas, a la Unión Patriótica y a los campesinos sembradores de hojas de coca (que pretenden cambiarla por otros productos, pero que el Ejército y Policías las arrancan produciendo muertos en cantidad y bajas), que “¡usted, Álvaro Uribe, es el mejor Presidente que ha tenido Colombia en toda las historia republicana!”.

2.-Yo, Francisco Javier García, me alejo de ese Nobel de la Paz, cuyas tropas y consocios llevan más de 163 asesinados este año, que el ministro de Defensa de Colombia, para trivializarlos, los atribuye a pleitos por celos, conflictos personales, bebidas de mate y aguardiente, asegurando que son accidentales, no el fruto sistemático y culpa del Ejército, la policía y grupos paramilitares que boicotean los acuerdos de paz firmados por el Gobierno de Santos y las FARC-EP, como las recién formadas Autodefensas Gaitanistas, que lanzan panfletos amenazando a los miembros de la Marcha Patriótica (MUPA), que mataron 5,000 miembros de este grupo revolucionario cuando firmaron un ‘acuerdo’ con el gobierno de Belisario Betancourt, a partir de los años ochenta. Y estos 163 asesinados: hombres, mujeres, indígenas, campesinos y afrodescendientes, han sido matados en 27 zonas veredales después de la visita del papa Francisco, y porque Colombia ha sido amenazada por mi presidente Trump (¡nunca me gustaron las mentiras de Hillary) para que detenga la exportación de cocaína y heroína a EEUU o anulará la ayuda del “plan Santa Fe” y el “Plan Colombia.

3.- LO DE SEBASTIÁN PIóERA, derechista neoliberal, que ganó en Chile, este escribano lo vivió, cuando comenzaba -ganó 2008-2012--, pues Michel Bachelet, a quien también en aquella ocasión sustituyó, se apareció con el recién electo a la Cumbre Latinoamericana de Presidentes de Cancún, México. Nuestro presidente era Leonel Fernández, pero a Héctor Herrera Cabral y a mí, no sé quién (lo agradezco) se le ocurrió invitarnos. Allá nos tropezamos con el enfrentamiento de Rafael Correa Delgado, de Ecuador, y Álvaro Uribe, de Colombia, por la muerte del comandante de las FARC en suelo ecuatoriano, Raúl Reyes∏ además, y las contradicciones entre el neoliberal Uribe y el revolucionario, Hugo Chávez Frías. Quien presidió la cumbre fue el mexicano Felipe Calderón Hinojosa, el hombre que lanzó al Ejército contra los cárteles del narcotráfico, produciendo millares y millares de muertos (culpables e inocentes, que dicha matanza perdura todavía hoy). Además se apareció el tico, Oscar Arias, con la electa presidente, Laura Chinchilla.

4.- TANTO PIóERA COMO BACHELET GOBERNARON con la Constitución de Pinochet, el robo de las AFP que pensionan con un cuarto de lo ahorrado, con educación con préstamos que no puedes pagar en el resto de tu vida, con una economía que crece para el 15% de los ricos, mientras los pobres, crecen los carabineros, reprimiendo y mojando a los protestantes y de las siete etnias indígenas excluidas y la mapuche, con un estatuto de terroristas que se pueden pasar la vida en la cárcel.

5.- EN PERÚ, HOY DESTITUYEN A P. P. Kuczynski, presidente, por el dinero de la Odebrecht, lo sustituirá el primer vicepresidente. Si no quiere, será la segunda vicepresidenta, porque allá hay dos; y si ella no quiere, entonces será el presidente del parlamento unicameral. Alejandro Toledo se fue con “la cachona” para EEUU (de Trump) con U$30 millones, dijo la Odebrecht, y Alan García también está encartado. Danilo, de aquí, pagaba a Joao Santana, pero no recibió nada, pero para verlo no se puede a través de Rodríguez Marchena, ni con Carlitos. ¡Parece que es verdad que no va, pero eso no es óbice para que solo los vea a ellos y a los ricos! Los otros, ¿no tienen boca y no votan?