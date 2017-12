La renovación del pasaporte

Yadira Morel

yadira.morel@listindiario.com

Pregunta. Solicité la renovación de mi pasaporte y me la negaron pues en el sistema tienen un acta de nacimiento donde estoy reconocida por mi padre, y yo toda la vida solo he tenido el nombre de mi madre, y mi padre nunca me reconoció y solo tengo un acta que dice hija de mi madre.

Respuesta. Eso es muy común con la actualización de datos, quizás su padre la reconoció y usted no sabía nada. De todas formas eso lo puede resolver rechazando ese reconocimiento. ¡Consulte un abogado!

Pregunta. Soy ciudadana americana y tengo a mi madre aquí, que vino con su visa de paseo, y he decidido que se quede aquí y hacerle la residencia a través del ajuste de status. ¿Qué tiempo más o menos dura el proceso?

Respuesta. Desafortunadamente ya el ajuste de status no existe, por consiguiente tienes que hacerle la petición para ella recibir la residencia en el Consulado americano, en República Dominicana.

Pregunta. Mi madre, residente americana, solicitó la residencia para mí, pero hace un mes me casé. ¿Es cierto que el caso se cae?

Respuesta. Sí, lo es. Los residentes americanos solo pueden pedir hijos solteros o divorciados sin importar la edad.

Pregunta. Fui a Estados Unidos y me quedé 5 meses, pues estaba ayudando a una hermana con sus niños. ¿Es cierto que puedo tener problemas?

Respuesta. Sí lo es, la visa de turista B1/B2 es para pasear en EEUU y resulta difícil entender que una persona tenga vacaciones de 5 meses. En su caso específico usted trabajó.