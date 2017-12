Solo hay un Pimentel

Freddy Ortiz

Cuando en algunos de mis sueños aparece mi pueblo, no es el Pimentel actual, sino el de los cincuenta y sesenta, es decir, el entorno que viví hasta mi inolvidable adolescencia. Las dos últimas veces que he visitado el lar, debí pedir ayuda para encontrar lugares donde ya el panorama, obviamente, no es el de mis sueños. De aquello solo quedan los caserones de la calle Tonino Achécar, a los que se desea declarar “Patrimonio Municipal”, (no sé por qué), resistiendo la furia de los años, pero con inocultable añoranza de sus presentidos derrumbes. Esos caserones no representan nada, ni servirán para nada. Fueron tiendas, almacenes, etc. y no testigos de hechos trascendentales en la historia local, como sí el Club Pimentel y otros.Sería egoísta inconsecuente, si me amargara por ver que el Pimentel de hoy es diferente al de mi mocedad. Si creyera que, por no encontrar los “honorables”, poetas, trovadores y grupos literarios de entonces, el pueblo ha retrocedido. Sería obcecado apasionamiento pensar así. Sus muchas nuevas construcciones demuestran el proceso de evolución. El entorno y la escasez de expresiones artísticas o literarias, se corresponden con un período histórico determinado. No por escasez de literatos (aunque los hay); se ha detenido el desarrollo en otros relevantes sentidos. Hay un reflujo en ciertas áreas, pero también expresiones notables en otras. Se ha dicho que, matizado a veces por períodos de estancamiento o retroceso, los pueblos evolucionan mediante sucesión permanente de cambios que, a largo plazo, representan un avance respecto a lo antiguo. Que las transformaciones de una sociedad, suelen cocerse inadvertidamente hasta que, de repente, aparecen signos innovadores que derrumban las viejas formas.

¿Fue mejor mi tiempo? Diría que sí, pero sin compararlo con el (para mí), desconocido de hoy, donde la población y las inversiones se han multiplicado.

Creo más productivo conocer y comprender la comunidad pimentelense actual, que pretender mantenerla anclada en la de nuestros recuerdos.