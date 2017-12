Paciencia y bondad

Emerson Soriano

Los políticos deberían ser los seres humanos más pacientes. A Joaquín Balaguer, que además de político fue un estadista, le oí decir una vez que hubo de esperar siete años para contestar una pregunta. El Estado hay que aprenderlo, demanda coherencia, amplitud de miras, sobriedad, inteligencia emocional, y sobre todo, paciencia.

Hay quienes aman el poder por las oportunidades que les brinda de servir a la humanidad, los hay también que aman el poder por el poder, el boato y las pleitesías recibidas; y cuando les ha tocado ejercer el poder se han acostumbrado tanto a estas cosas que les resulta imposible tomar el rumbo de sus vidas luego de agotar su turno; caen en la más profunda depresión y sueñan de día y de noche con retomar su espacio.

Sé que es mejor dirigir que ser dirigido, pero los políticos debemos entender que “la vida es un suspiro en la eternidad”, como decía don Mariano Lebrón Saviñón, y que cada día que pasa nuestro reloj gira regresivamente en contra nuestra. Por tanto, hay que empezar a concebir la política, el Estado y el poder como simples oportunidades para servir -¿y por qué no?- para adquirir el prestigio deseado haciéndolo bien.

Nadie se encontrará en condiciones de objetar a un antiguo servidor público porque lo hizo muy bien; en consecuencia, el prestigio ganado por hacerlo bien se va con nosotros a la tumba.

Los políticos que sentimos haberlo hecho bien no tenemos por qué temer ni el olvido ni la indiferencia de los demás; siempre nos distinguirán, y para mí, no hay acervo más grande que ese. Más grande que el dinero, las colecciones de arte, las joyas y todo el oro del mundo.

En la medida en que los políticos interioricemos todo lo anterior, cultivaremos la tendencia a las buenas prácticas que garantizan la tranquilidad de no ser perseguido y nos libran del tormento de estar o no en el poder. Así, cuando estamos fuera del poder, no es que no deseemos volver, porque servir es algo vocacional, pero si se nos difi culta accederlo otra vez no nos consumimos en la tormentosa pira del qué pasará mañana.

¡Nuestros años son tan pocos, comparados con la eternidad! Dichosos los que llegan a cien años. No nos aferremos al poder, salvo que ello vaya a ser, de verdad, útil a los demás; y eso solo lo sabemos nosotros mismos. Así, cuando lo hayamos abandonado sabremos que el poder es simplemente un espacio, una oportunidad, pero para ser esencialmente buenos.

EN AUTOR ES ABOGADO Y POLITÓLOGO