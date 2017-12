MONS. RAMÓN BENITO DE LA ROSA Y CARPIO

Es interesante poder constatar cómo para aquellos que son los defensores del pueblo se ha escogido el día 21 de diciembre, que es cuando Fray Antón de Montesinos pronunció su famoso sermón en defensa del pueblo, de los indígenas, defensores del pueblo.

Todos nosotros hemos de sentirnos defensores del pueblo, no solamente los nombrados para esa tarea, sino para recordar: ¿Y estos no son indios? ¿Estos no son dominicanos los que vivimos ahora? Y salir en defensa del pueblo y de una manera particular, defender a los defensores del pueblo e invitarlos para que en navidad, junto a Fray Antón de Montesinos, vivan esa vocación, de defensores del pueblo, y no solamente ellos, sino otros, pero defensores del pueblo no solo con palabras, con quejas, sino con acciones también.

Ese paso tenemos que darlo: Navidad y defensores del pueblo, navidad y Fray Antón de Montesinos, defensor de la vida, en todos los sentidos de la palabra, y Fray Antón de Montesinos no es solamente un símbolo para los católicos, sino para todos nosotros.

Por eso él aparece como el gran defensor del pueblo en Adviento, cuando nos preparamos para la navidad.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.