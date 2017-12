Enfermeras, explotación y salud

Ignacio Nova

ignnova1@yahoo.com

El sistema dominicano de salud se ha estructurado como una gran empresa explotadora.

En los esquemas de su organización piramidal la base está formada por aquellos sin los cuales es imposible producir o servir el bien o el servicio objeto de la actividad.

Médicos, especialistas, enfermeras y personal de apoyo comparten la suerte de ser eslabones de una cadena que renta a otros.

En tal perspectiva, un imbricado escalonamiento forma una fuerte burocracia, por un lado, y como es natural, genera costos que son fi - nanciados mediante restas sucesivas a la cuenta de la justa compensación de aquellos que sí realizan su trabajo.

Personal administrativo con sus asesores devengando más de $300 mil; gerentes de administradoras de riesgos de salud (ARS) con sueldos medio millonarios y todas las necesidades familiares y personales resueltas con los fondos institucionales; médicos especialistas cobrando en varias instituciones a las que dedican escaso tiempo; responsables del almacenamiento de medicamentos que terminan robándolos y re inyectándolos en el mercado; mafi as internas falseando hacia el alza la medicación a los pacientes para incrementar la facturación al Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS); indicaciones de laboratorios a mansalva en la primera consulta para drenar los fondos de los seguros de salud de los pacientes; retención artifi - cial de internamiento de pacientes con muerte cerebral para cobrar dos y tres días de sala de cuidados intensivos, servicios médicos de especialistas del ramo y medicamentos que no evitan las muertes; despacho de pacientes a morir a sus casas para que no afecten el record de los centros de servicios de salud; programas revestidos de la mayor apariencia de inocuidad apenas son el pretexto de una imagen corporativa porque en la realidad no resuelven problema alguno; pago pírrico a médicos especialistas por consultas y otros servicios de salud; compras a un mismo cliente, de un mismo bien y en la misma fecha dividida en varias facturas y pagos para burlar las normas de la ley de compras; componenda de todos en el seno del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) con el objeto de garantizar los intereses propios… Son apenas algunas de las experiencias frustratorias que quien suscribe ha vivido o atestiguado en el año que pronto acabará, luego de un cercano seguimiento a múltiples casos en diferentes centros e instituciones en las que siempre, como una constante, atestiguamos la presencia inequívoca, invariable, permanente y abnegada de mujeres que apenas son enfermeras, que siempre están ahí, que siempre realizan su trabajo y para las cuales el sistema de salud nacional manifi esta una intolerable indolencia y una remuneración que raya en el abuso y las mantiene en la pobreza.

Las investigaciones actuales sobre la calidad de la atención, no médica, sino de seguimiento y provisión de salud, indican el rol de primacía de las enfermeras en los resultados fi nales que arrojan los procedimientos y estrategias curativas de los médicos. La densa cantidad de información que despachan centenares de instituciones del sector salud de la República Dominicana y que encuentran eco en diarios impresos y digitales y en los noticieros y comentarios de la televisión forma una poderosa cortina de humo sobre esta lamentable realidad que impide ver con claridad lo que realmente está ocurriendo.

Este diario ha publicado importantes reportajes e investigaciones periodísticas, realizadas por la profesionalísima Doris Pantaleón, que agregan puntos concretos sobre la extensión de esta madeja de malas prácticas, deformaciones y corruptela en la ética médica y la gestión de un recurso público como los fondos de salud, en el abastecimiento de productos del área y en la prestación de servicios, como evidenció el caso de las “prótesis carabelitas”.

En un entorno tan deformado y deplorable existe la necesidad de hacer una apología práctica a favor de las enfermeras y de todo aquel que está realizando su trabajo.

En sistemas de salud más desarrollados que el nuestro estas profesionales cuentan con la posibilidad de entrenamiento permanente que se extiende hasta hacer de ellas lo que se denomina “enfermeras científi - cas”.

Al igual que ocurre con los médicos, ellas pueden asistir constantemente a cursos, seminarios, congresos, postgrados y otros eventos de actualización y académicos, cuyo objeto es incrementar su capacitación profesional.

Lo pueden hacer por dos razones: el sistema de salud las considera parte vital de su funcionamiento y, en consecuencia, las remunera adecuadamente; y segundo, el sistema valora la importancia de su capacitación como forma de incrementar las habilidades que les garantizan un desenvolvimiento y resultado exitosos ante los casos puestos bajo su cuidado. Las asociaciones de enfermeras, que funcionan con fondos provenientes de su membresía, el fi sco y de PAs (pacientes agradecidos) actúan como verdaderas catalizadoras de dos funciones y servicios para sus asociadas: 1ro: su defensa, promoción económica y su representación político social y 2do: su capacitación permanente.

El sistema de salud nacional se enfrenta a denunciadas carencias históricas y estructurales que le impiden, por ejemplo, resolver satisfactoriamente el tema de la mortalidad materna.

Sin embargo, el ausentismo de los especialistas a las áreas de trabajo es el factor que más puede estar propiciando el nivel que actualmente presenta este indicador. Residentes y enfermeras quedan a cargo. Está claro que ellas no tienen la capacidad de un médico. Y también que son ellas quienes están junto a las pacientes, permanentemente.

Si están ahí, pues, se impone empoderarlas.

Un empoderamiento que debe signifi car formación y remuneración decentes. Oportunidades de salir de esa frontera económica que bordea la pobreza.