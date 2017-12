Navidad y paz

Mons. Ramón Benito De La Rosa y Carpio

Recordemos esta frase del papa Francisco: “La búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos”.

La paz es un trabajo siempre abierto, afi rma el Papa… La paz se construye. Nosotros sabemos que tenemos espacios, calles, lugares donde no hay paz, donde se espera de un momento a otro la violencia y la inseguridad. El papa Francisco nos recuerda que la paz es búsqueda de todos, y añade que es un trabajo que hay que hacer, que la paz se construye.

No podemos quedarnos cruzados de brazos diciendo que venga paz, que la paz la hagan las autoridades, no. Nosotros también tenemos que pensar en la paz.

En la paz de Colombia, el Papa invitó a dar un primer paso al gobierno y a la FARC, y en efecto dieron un primer paso los dos. También nosotros invitamos a las autoridades a que no se cansen, que sigan trabajando por la paz, que si en sus fi las hay gente que no construye la paz, no se pueden cansar.

Animamos a todas las autoridades que aman la paz que trabajen por ello, que se esfuercen por ello, pero también a todos nosotros: paz en la familia construyendo la paz.

La paz es una tarea que no da tregua, es decir, no podemos sentarnos a pensar que la paz se construye y que me tienen otros que hacer la paz, y es que si yo llego a un sitio y hay que hacerla, tenemos que construirla, y tenemos que construirla todos.

La frase del papa Francisco es: construyamos la paz. La paz en su construcción no da tregua y exige el compromiso de todos.

Hasta mañana, si Dios,

usted y yo lo queremos.