César Duvernay

Pocas noticias han acaparado tanta reverberancia mediática como el abrazo que se dieron este fin de semana el presidente de la República Danilo Medina y el exmandatario Leonel Fernández durante la boda de la hija del primero en la Catedral de Santo Domingo.

Gesto que toma importancia tanto por el momento de tensión interna en que se produce, como por la celebración del 44 aniversario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del cual ellos no solamente son sus principales líderes, sino los únicos que han alcanzado la Presidencia de la República. Hace dos entregas y ante la altisonancia del debate sobre la aprobación del padrón electoral abierto o cerrado en la Ley de Partidos, pero que en cuyo real trasfondo está de la candidatura presidencial oficialista, La Ruta descartaba una potencial división de los morados recordando la madurez e inteligencia emocional que ha caracterizado al PLD, cuyos miembros saben distinguir al enemigo del contrario y como los boxeadores, se abrazan al final del combate. En tal sentido, los mensajes de lo del sábado, con un Danilo que invita a un evento íntimo y un Leonel que acepta la convocatoria, autorizan a pensar que aunque al día de hoy no se sepa cómo, habrá luz al final del camino. Y es que aún en la no descartable posibilidad, y viendo los colmillos políticos de sus protagonistas, que todo haya sido un doble examen y así poder tener una excusa para el antagonismo (uno alegando que no lo invitaron o el otro que lo desairaron), lo cierto es que ambos lo pasaron con cien puntos, estableciendo que a ninguno les interesa cargar con la fragmentación del colectivo. Por eso, y al margen de las interpretaciones de si fue de hermano o de oso, el abrazo entre Medina y Fernández, producido en ambiente, primero familiar, luego navideño y tercero de onomástico peledeísta, manda un mensaje de unidad que libera tensión y obliga a moderar el lenguaje entre ambos bandos. Pero sobre todo, tranquiliza a los sectores económicos y sociales que veían con preocupación los efectos de una lucha campal en el PLD y sus consecuencias en la estabilidad nacional, al tiempo de asustar a una oposición, que aún dispersa e incoherente, apuesta (y azuza) a un desbarajuste entre las cabezas del oficialismo como su principal herramienta de victoria.