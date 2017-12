La Iglesia Católica en la Europa del año 1000

Manuel Pablo Maza Miquel, S.J.

Durante los años que van del 1000 al 1100 después, la mayoría de la población europea vivía de la agricultura. Era una población analfabeta en gran medida, atada a la tierra que trabajaban. Nadie vivía lejos de un sacerdote. Era fácil la práctica sacramental. “No podemos hablar del uso que hacían los cristianos de la rudimentaria enseñanza que recibían. Tampoco podemos decir nada de su elemental vida espiritual ni del culto en que participaban”.

Los monjes trazaron la ruta de una mayor pureza espiritual y primero la vivieron. Su remedio propuesto: “convertir a toda la Iglesia en un organismo monástico” imponiendo a todos, laicos y clero, ¡una regla y vida monástica! La Iglesia necesitaba conversión: muchos papas se enredaron en asuntos políticos en Italia o estaban atados con soga corta por los emperadores. Los obispos, en la mayoría de los casos, eran también señores feudales y se ocupaban de exigentes tareas administrativas en beneficio de su señor temporal. El clero, que había renunciado a vivir una vida a partir del Evangelio y andaba enredado en muchos negocios y propiedades. Hasta entrado el siglo XI, el Papa mismo “no era más que un barón romano, un soberano poco influyente, a veces capellán y servidor del Emperador”.

Durante el siglo XI, los hombres que quisieron reformar la situación de la Iglesia, enfrentaron dos retos y propusieron un remedio. Los males principales consistían en la simonía y el nicolaísmo; el remedio, un papado libre y vigoroso para poner orden en la cristiandad.

Desde los primeros tiempos de la Iglesia existió la simonía, llamada así por la propuesta a Pedro por parte de Simón, el mago (lea Hechos 8; 9 - 24). Mediante la simonía se vendían por dinero, realidades espirituales y sacramentos. No era desconocido que un sacerdote tuviera que pagar a un señor laico el derecho de asumir una parroquia en sus tierras. La Iglesia estaba así sometida a la “servidumbre, el pillaje y degradación moral”.

En la Iglesia antigua, los nicolaítas habían sido unos herejes que no consideraban dañino para la salvación el libertinaje sexual. Luego de la caída del Imperio Romano en Occidente “el olvido de este precepto [el celibato sacerdotal] fue cada vez más corriente”. En aquella época, las órdenes sagradas no eran impedimento canónico para “invalidar la tentativa matrimonial. El matrimonio no exigía la presencia ni la bendición de un sacerdote”. La propiedad de la Iglesia se repartía entre los herederos. “El partido de la reforma se apoyaba en la convicción de que todas esas irregularidades solo se podían combatir formando un clero íntegro y disciplinado, gobernado por obispos independientes de los señores laicos y elegidos libremente, consagrados conforme al derecho canónico y dirigidos a su vez por un Papa enérgico, capaz de sostener y de aplicar la disciplina tradicional canónica a la Iglesia romana” (Nueva Historia de la Iglesia, 1977, II, 179 y ss).

Los sínodos mandaban a los sacerdotes a enseñar lo que se debía creer, rezar y practicar, comentar el Evangelio, educar a los niños mejor dotados. Fieles y sacerdotes poseían conocimientos muy limitados, cultivaban como todos, su parcela de tierra e iban al mercado. “En los siglos IX y X la mayor parte de los sacerdotes vivían casados legalmente o en un concubinato que no se consideraba infamante.” No es tarea fácil describir la jornada de un cura de aldea. “Sin embargo, el historiador no debe olvidar que su estudio concierne a los cristianos bautizados y creyentes y que los problemas espirituales y morales son los mismos en todas las sociedades, y que la ayuda de un hombre honrado y los consejos que puede dar siempre son apreciados” (NHI, II, 232-233).

Todo esto empezaría a cambiar cuando de nuevo un emperador alemán nombrara sucesivamente papas, a cuatro compatriotas.

El autor es Profesor Asociado de la PUCMM, mmaza@pucmm.edu.do