Es por la reelección

EXPERTOS, PROFESIONALES.- Los expertos dicen que sí, los expertos dicen que no, y los expertos dicen que sí y que no porque son expertos. Los políticos profesionales, y que no son expertos, tienen la experiencia. La del día a día y la de toda la vida. No necesitan por tanto de los expertos, doctos en ciencias, pero insuficientes en asuntos prácticos. El PLD lleva resuelto todos sus problemas políticos, y en vez de disminuirse, en todo este tiempo transcurrido se acrecentó. ¿Por qué ahora se muestra incapaz de solventar una cuestión tan simple como las primarias? Parece que sí, pero esa no es la pura y entera verdad. Pudo haber superado el impasse y salido del inconveniente antes de que fuera problema. Solo tenía que aplicar el rasero de Metro Country Club de mayoría mecánica. Sin embargo, se escogió el camino de la condescendencia, y la condescendencia hizo creer a un sector lo que no era. Poner el caso en manos de los constitucionalistas fue una forma de dar otra vuelta a la mesa, una ronda más, de manera de que se convenciera de que no había manera de que la minoría impusiera su capricho. La táctica fue un puente de plata para una sumisión decorosa…

DISPARO ALEVE.- Si nombrar constitucionalistas era la solución, ¿cómo es que todavía no se identifican ni se entera de que estén haciendo el trabajo? Simplemente porque esa no era la idea. Los constitucionalistas fue una forma de vadear el río revuelto del sector de Leonel Fernández. El grupo lo sabe, y por eso, en vez de exigir cumplimiento, dispara en otra dirección. La reelección. La violación a la Constitución que importa no tiene que ver con primarias simultáneas abiertas, sino con la búsqueda de un nuevo mandato de parte de Danilo Medina. Las primarias son hipotéticas hasta ahora, pero la reelección llena por sí misma el cometido. Basta con oír o leer a los seguidores del expresidente para advertir su juego avieso. Tiran por aquí, pero quieren parar por allí. Un dirigente del partido que no está muy envuelto en la controversia descubrió la dialéctica, aun cuando nunca estuvo oculta y sí a la intemperie. Dijo que lo que se discute es el liderazgo nacional. Léase bien. No el liderazgo del partido, sino de la nación. Un problema de autoridad. ¿Quién decide el discurrir del país, impone los temas, Leonel Fernández o Danilo Medina? No es más que torpeza de músicos, cuando no necedad, bajar la luz y tocar bolero si las parejas dan pasos de merengue…

JUEGO DE OCASIÓN.- Los otros, los que no son Danilo Medina y Leonel Fernández, quieren participar en un juego de ocasión, pero sin entender la dinámica del entretanto ni el propósito final. Vuelven con lo mismo, y lo de ahora es más que lo mismo. En el PRM, como principal fuerza de oposición, se estuvo esperando que el PLD decidiera sus pasos, y la idea fue siempre llevar la contraria. Casi un temperamento nacional. Nunca se vota a favor de nada y sí en contra de todo. Es un ánimo equivocado, pero en el pasado resultó y se considera que puede serlo cada vez. Eso explica que en el PRD mayoritario y PRM a principio se postulara primarias abiertas y ahora, cuando se conoce la posición de Danilo Medina, cambiarse a primarias cerradas. La cuestión, por lo que se ve, no es doctrinaria. Es un asunto de oportunidad. Se piensa que oponerse al gobierno dará ganancia de causa en lo de primarias, y si se pierde en el primer inning, también se perderá en el resto del juego. Esa fue la estrategia que se usó con Joaquín Balaguer y el zorro se llevó una tajada de 22 años. Esa es la que se aplica con el PLD, Fernández y Medina, y tienen 17 años golpeando y aprovechando la piñata, y el contrato le asegura 20 años…

NADA MILLENIALS.- Si se entiende que el actual trance de lucha por primarias abiertas o cerradas se lleva de paro al PLD, y a Danilo Medina y a Leonel Fernández, lo inteligente es dejarlos, como dirían en la calle, “que se maten”. Sin embargo, e inexplicablemente, se preocupan por la suerte del partido oficial y dan socorro a uno de los combatientes. El 911 es para emergencia, y aunque se crea lo contrario, ni Fernández ni Medina están heridos o mortecinos en el campo de batalla. Le pregunté a un seguidor de Fernández –“¿Se irán siempre?”–, y la respuesta fue de fin de película: --“¿Y para dónde? Nosotros no estamos en edad para esos trotes”– Además, se ve a un Medina entregado a sus responsabilidades de gobierno, y a un Fernández ganando millas de vuelo y salvando cada pedazo de humanidad. Lo dejaron fuera del entendimiento de Venezuela, pero un día aparece en México, en una feria de libros, y al siguiente en Ecuador o Colombia, o asistiendo a todo foro importante. Los ociosos comparan fotos y épocas, y ya no son “los muchachos” que en el 1996 llegaron al poder. La juventud se va cantaba desde antes de Charles Aznavour, y ellos no pueden ser millenials, sino baby boomers…