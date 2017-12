Café: los columnistas

César Medina

Lobarnechea1@hotmail.com

Para quienes están afuera es tarea grata analizar a los analistas -a los opinólogos, como suelo llamarles -, con sus pasiones, sus intereses, sus influencias, sus particularidades... Y más que todo eso, la forma tan subjetiva en que a veces intentamos inocular a los demás esa forma tan peculiar de ver las cosas.

En lo personal no me preocupa lo que piense la gente de mis opiniones llenas de inexactitudes y cargadas de pasiones tal vez porque tengo conciencia de ello y sé que mis fallas superan por mucho mis aciertos que también los tengo, aunque muy ocasionales y siempre regateados...

Por eso acojo complacido esta colaboración de un “analista de los analistas”, gran intelectual radicado desde hace años en Barcelona, José Café, haciendo la salvedad de que eliminé la referencia a mí por estimarla inmerecida...

... Sobre Don Rafael

“Aprendí a leer con los periódicos. Al principio solo miraba las páginas deportivas como cualquier otro jovenzuelo. Con el tiempo y la toma de conciencia, leía las noticias principales y las notas editoriales de Don Rafael Herrera. Lamento haberme perdido la columna de Orlando Martínez así como la de Emilio Herasme Peña, y de no fijarme antes en Orlando Gil.

“Las cátedras diarias de macroeconomía y la solidaridad de Don Rafael me marcaron. Parecía cansado explicando diariamente que el trasbordo de mercancías desde el país hacia Haití por la frontera eran exportaciones y no contrabando.

“Apoyó a Jorge Blanco cuando fue imputado y juzgado por corrupción entre 1986 y 1988. Antes, en 1973, en medio de las críticas más mordaces contra Juan Bosch por abandonar al PRD para fundar al PLD, fue de los pocos que le echó un cable. Yo que me sentía tan apaleado como el Profesor, sentí un gran alivio cuando una mañana vi que el título del editorial del Listín Diario exclamaba: ¡No Pateen a Juan Bosch!

“Actualmente sigo a varios columnistas. Sin intención de ponerle etiqueta al estilo de ninguno, comparto las sensaciones que cada uno me genera.

“La dulzura y el humanismo de Alicia Estévez enternecen y atrapan de tal manera que no sabes si estas frente a una realidad o una ficción. No hay tema que no adquiera profundidad bajo su pluma. Es capaz de sacar agua hasta de una piedra.

“El humor político de Violeta Yanguela es todo un espectáculo. No vendría mal tener la facilidad para escribir de Alfredo Freites. El sentido clamor de Don Tomas Aquino Méndez por la construcción de la Presa de Monte Grande, desde lo más alto de su columna, proyecta fertilidad y fuentes de trabajo sobre el Valle de Neyba. Yaqui Núñez del Risco hacía cultura con sabrosura y Pablo Clase hijo hace cultura con espiritualidad.

“Héctor J. Cruz está requintado en la primera línea del cuadrante más competitivo del periodismo dominicano. En esa parcela, cada cronista es una verdadera enciclopedia deportiva actualizada en tiempo real”.

La fragancia de Orlando...

“Cualquier cosa que pueda decir sobre la pluma de Orlando Gil ha sido dicha siete veces setenta veces. Él no tiene un nombre en la TV ni tampoco sed de eso. Mas, como televidente, no me duele el pecho comparando sus tablas, precisión y profundidad con las de los analistas norteamericanos y españoles.

“Me gustan los análisis de coyuntura económica de Oscar Medina. Su estática comparativa con las debidas justificaciones es la de un economista senior de cualquier Banco Central. “La epistémica de Pedro Pablo Yermenos, la capacidad de JC Malone para extraer los elementos invisibles de la actualidad noticiosa, la gracia metodológica del físico nuclear Antonio Almonte más la consistencia interna de Orión Mejía evocan las aulas universitarias de estudios sociales avanzados. “La planetaria intelectualidad y energía de Aristófanes Urbáez generan efectos multisensoriales. Mientras mis ojos lo leen, mis oídos escuchan un discurso de Joaquín Balaguer o de Leonel Fernández... “Gracias y felicidades a todos... José Café”.