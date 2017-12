PLD, telenovelas e impuestos

Pablo McKinney

“¡BUEN ANIVERSARIO!”

El PLD arriba a sus 44 años de existencia convertido en una muy exitosa maquinaria electoral, pero no es ya -para nada- la organización política que pariera en cesárea de coraje y trabajo duro el viejo sabio de Río Verde cuando, decepcionado, pudo confirmar que en su PRD de entonces, ocurriría lo que pasa hoy en el PLD. En su aniversario, el PLD tiene el derecho de celebrar con bombos y platillos su trayectoria de éxitos electorales únicos en nuestra vida democrática. El PLD domina el Congreso, manda en el Ejecutivo y en el poder municipal, y los miembros de las llamadas Altas Corte fueron electos en sus mandatos constitucionales, no más preguntas, magistrado. Hablo de un partido increíblemente exitoso en el plano electoral, pero al alto costo de abandonar sus principios fundacionales. El asunto, por sencillo, no deja de ser dramático: “el pueblo quería lucha” y el PLD hizo luchar a Jack Veneno.

“EL PRECIO DE VENCER”. -

Desde 1996, a partir del Frente Patriótico, el partido morado debía atraer al pensamiento de Bosch a los balagueristas, pero ocurrió que, fascinados por los resultados electorales del uso del “librito” del doctor Balaguer, fueron los peledeístas los que sucumbieron a los encantos del “oráculo de Navarrete”, o sea, del más letrado, exitoso y cínico delfín del trujillismo ilustrado. Este año, los peledeístas, (como el abuelo de Facundo Cabral que a los 90 años todavía perseguía a las mujeres, pero ya no se acordaba para qué) siguen rindiendo homenaje a Juan Bosch, pero nadie entiende para qué ni por qué. Y andan los morados, muertecitos de éxitos, cantando con Eladia Blázquez, el tango, página bolero: “Qué caro hay que pagar el precio de vencer...”.

LAS “TELENOVERLAS” ARRASAN. -

La segunda entrega del estudio de la empresa Nielsen-IBOPE sobre el comportamiento de las audiencias en la televisión dominicana durante el año 2017, desnuda nuestras preferencias como televidentes. La investigación ha confirmado que las telenovelas son el tipo de programa preferido del televidente nacional casi de manera absoluta, con la única excepción de las transmisiones de los partidos de nuestro béisbol de invierno, y la emisión estelar de Noticias SIN. Entre los 15 espacios más vistos, trece son telenovelas, que, como se sabe, en su inmensa mayoría, transmiten los peores valores que pueden guiar una sociedad que aspira a ser civilizada, tolerante y respetuosa algún día. Entre otras características, las telenovelas que ahora confirmamos consumen vorazmente los dominicanos, exaltan el narcotráfico y la violencia, promueven la prostitución y la delincuencia, y con perversidad extrema cosifican a la mujer como un mueble o un florero, presentándola como un objeto sexual y poco más casi menos.

“MORIRSE Y PAGAR IMPUESTOS”. -

Si algo ha hecho la DGII en los últimos años ha sido recuperar viejas deudas de contribuyentes, cuyos montos en total superan ya los 3 mil millones de pesos y aumentando, y esto, tanto a empresas como a personas físicas. A partir de este dato verificable, es muy correcto que la dirección tributaria haya aclarado que la deuda de los casinos que pertenecían a la cadena Dream no ha prescrito y será cobrada con todos sus intereses. ¡Amén! Si algo debe seguir haciendo la DGII es trabajar sin descanso para que los contribuyentes confiemos en que ella, no sólo será implacable en el cobro donde no habrá injusticia ni privilegios, sino también que, como ocurre en la cultura impositiva de los países desarrollados, sepamos que, salvo morirse, lo único que tiene asegurado un dominicano es la obligación de pagar impuestos. “Duele, compañero”, claro que duele, pero así debe ser. Si la democracia te resulta cara, que te cuente el abuelo lo que le costó vivir en la dictadura.