¿Chiquitear a Leonel?

César Medina

Subestimar a Leonel Fernández sería un gravísimo error no sólo en el PLD sino en cualquier instancia política con un mínimo de sensatez y conocimiento de la historia política dominicana.

No sólo porque Leonel ha sido por tres períodos Presidente de la República -un plus que no tiene ningún otro líder activo-, sino por sus características tan especiales, por su formación, por su prestigio.

Personalmente he dicho que la historia de Leonel está en el PLD y que su futuro -cual que sea-, está ligado a ese partido, el único a que ha pertenecido en su prolífica vida política. Cualquier otra salida, insisto, sería una aventura loca.

Mi columna del pasado martes ha provocado todo tipo de reacciones cuando planteo las alternativas de una eventual división del PLD y la posibilidad de que Leonel sea candidato de una alianza de partidos alternos a su organización.

Entre ellas esta carta inteligente que me remite mi amiga Esperanza Aguirre, el nombre de guerra de una persona con profundas raíces en el PLD desde tiempo inmemorial.

Lo que ellos no se atreven

“Mi querido César: Qué bueno saber que te vas recuperando...

“Leídos tus recientes artículos, me veo en el deber de contestar lo que los peledeístas no se atreven.

“Lo primero es que a pesar de sus devaneos y locuras, al PLD debemos todos tratar de preservarlo aún no lo merezcan sus dirigentes. Ellos, en una acción poco delicada han preferido airear sus feos y mal olientes asuntos públicamente, como si el tema de la percepción no fuera suficiente. Y todo esto gracias a que por ahora -y digo por ahora- la mal llamada oposición no termina de organizarse de forma seria, coherente y militante.

“Esa proyección que haces para el 2020 me recuerda aquella del 2010 que vivida por alguien que en su momento se consideró parte del equipo de trabajo del hoy presidente Medina, contaba exactamente lo mismo: en todas las asambleas celebradas por la tendencia, Danilo Medina proclamaba que él sería el candidato del PLD para el 2012, que Leonel Fernández apoyaría su candidatura, y que además las primarias serían con padrón cerrado. Apuesten a eso, decía. En esa época, Leonel proponía que fueran con padrón abierto por lo del famoso 90-10 que puso de moda Francisco Javier. Como ves, casi exactamente igual que hoy.

“Si repasaran la historia reciente de ese partido se darían cuenta de que son ciclos repetitivos, y cada vez serán más aguerridos porque la cuota de poder se vuelve más apetecible y adictiva. Todos quieren ser, tener, dominar. Nadie cede, ni pacta ni baja la guardia porque hay temor y desconfianza entre ellos mismos.

“Aquella vez fueron Francisco Javier, Félix Bautista y Víctor Díaz; hoy José Ramón Peralta, Gustavo Montalvo y Gonzalo Castillo. Lo común a ambas circunstancias son los medios escritos, radiales y televisivos, con una ligera ventaja en esta vuelta del uso abusivo de las redes sociales y Joao Santana.

Leonel puede proclamarlo

“En estos momentos, aunque no le guste al grupo de Palacio ni a los que cargan con el peso de mantener en vilo un país con un tema en la opinión pública prohibido por nuestra Constitución, Leonel puede proclamar que será candidato. Nada le prohíbe serlo, cuenta con un bagaje de 12 años de experiencia en asuntos de Estado y un liderazgo incuestionable. Ninguno de los que aspiran a llegar llenan sus pantalones dentro del PLD.

“Chiquitear a Leonel no es sano ni prudente. Pero, si hubiera división nada pasaría porque desgarradoras crisis han permitido grandes oportunidades.

“Además, nos estamos dando cuenta de que la razón de ser del Comité Político está dejando de ser, no se respetan sus lineamientos ni tiene ya carácter de cuerpo. Y ni hablar del Comité Central ni de las bases. No hay tal núcleo duro, César, cada quien anda por su cuenta protagonizando sandeces... Tuya siempre, Esperanza”.