El salto de la pulga

Freddy Ortiz

devariados@yahoo.com

Primer brinco: ¿Bajo qué argumentos el Gobierno va a gastar en construir otro aeropuerto, prácticamente al lado de El Higüero?

2 La meta de Danilo de traer 10 millones de turistas, se cumplirá con creces, cuando entre en vigencia la disposición para que nativos dominicanos paguemos los US$10 de la tarjeta de turista, igual que los extranjeros. Las aerolíneas lo cobrarán en los pasajes, cual hacen con los US$20 de salida. ¡Soberbio abuso!

3 Por cierto, ya casi un 50% del costo del ticket aéreo es para pago de impuestos. ¡Y todos tan felices!

4 Primero, que la viuda no conocía la obra. Luego, que no dijo tal. ¿Sabe alguien dónde está la Certificación de Autenticidad? Y, como no hay manera de hacerle una “autopsia” al cuadroÖ ¡caso cerrado!

5 Los policías llevan a los ladrones al Mercado de Las Pulgas, para robar y repartir entre ambos. Lo dijo el Presidente de la Asociación de ComerciantesÖ ¿y?

6 El aeropuerto de La Romana es famoso. Primero, porque, supuestamente, por ahí se trajo dinero en efectivo para pagar la campaña de cierto candidato y, segundo, por el avión cargado de coca al que solo faltó ponerle alfombra para que aterrizara.

7 ¿Por qué la mayoría de los ayuntamientos no hacen reserva mensual para la regalía navideña? Sencillo: ¡porque siempre el Gobierno apoya que el Reservas les preste!

8 Hipólito está enviando señales raras. Actúa como si fuera a dejar el PRM. Quizás tenga asegurada su postulación presidencial con el PRD, respaldado por usted sabe quiénÖ ¿lo cree imposible?

9 Don Blas pidió reducción de condena y no solo la ratificaron, sino que aumentaron la indemnización, de 30 millones a 42. Demasiado ruido no es bueno, y menos cuando se está caliente..

10 Último brinco: A pesar de que el Presidente de la JCE declaró tener 49,000 equipos que no podrá utilizar, hay un coro super poderoso cantando la canción de dejar todo como está, saldar a los españoles y seguir pagando los US$15,500 mensuales de alquiler por tener esa chatarra guardada. ¡Tendrán que lanzarlos al Ozama a coger camarones!