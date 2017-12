Un fraude matrimonial puede obstaculizar una futura visa de EE.UU

Yadira Morel

yadira.morel@listindiario.com

Pregunta. Tengo visa por 10 años y le solicité la visa a mi hija de 17 años y solo le dieron tres meses con una entrada, ella depende de mí y vive conmigo.

Respuesta. Es muy normal, pues su hija es casi mayor de edad y puede tomar sus propias decisiones y se le da una entrada, si regresa y hace el uso apropiado de su visa, entonces le pueden otorgar más tiempo.

Pregunta. Hace muchos años me casé con una ciudadana americana la cual me solicitó la residencia pero ella no vino a la cita y me la negaron, después de eso he solicitado visa de paseo varias veces y me la han negado, y siempre me preguntan de ese matrimonio a pesar de haberme divorciado.

Respuesta. Si cuando le negaron la residencia el Cónsul dudó de la validez de su matrimonio y lo acusó de fraude matrimonial, usted tiene muy pocas posibilidades de que le otorguen un visado.

Pregunta. El novio de mi hija, ciudadano americano, quiere que se casen en Estados Unidos y que ella se quede allá para hacerle la residencia.

Respuesta. Lamentablemente, el ajuste de estatus que permite que su hija viajara con su visa de paseo, y se case con su novio, y él le haga la residencia, ya no existe, por consiguiente, se pueden casar donde quieran, pero el proceso de la residencia tienen que hacerlo, para recibir la misma, en el Consulado norteamericano de la República Dominicana.

Pregunta. Mi hermano ciudadano me solicito la residencia ¿qué tiempo dura esa petición?

Respuesta. En Diciembre del 2017 están recibiendo la residencia los hermanos que fueron solicitados antes de noviembre del 2004 el tiempo de duración es de aproximadamente 13 años.