Tesis de Temo (¿)

Luis Encarnación Pimentel

Al liderazgo no se renuncia y, por estar íntimamente vinculado con capacidad, carisma, talento y hasta con la suerte que acompañe a un individuo salido del montón, es algo que tampoco se puede endosar o prestar. Por eso -y por el posicionamiento y hasta de orgullo personal de los que se sugiere descartar- no es aplicable ni iría lejos la propuesta de Temístocles Montás, de que Leonel y Danilo se echen a un lado y den paso a una tercera opción en las elecciones del 2020. La idea fuera buena, muy buena, en una circunstancia en la que contribuyera a una alternabilidad sin traumas, sin poner en riesgo la preservación del PLD en el poder, y siempre que no representara una jugada para descabezar el liderazgo que comparten Leonel Fernández y Danilo Medina en el PLD y en el país. ¿Cuál es el pecado, para querer anular a las dos figuras de mayor ascendiente y que representan la garantía de triunfo del PLD en el 20 -partiendo de la unidad y de una puesta de acuerdo de alta política de ambos-, para abrirle paso a alguien que habría que salir por todo el país a promover y dar a conocer, pero sin saberse finalmente si pudiera desempeñar un buen papel en las urnas? Sencillamente es un riesgo - y una mezcla de hipocresía y de mezquindad política- porque por más que se hable de abrir paso a los nuevos liderazgos, sabido es que en el PLD, como en los demás partidos, son muchos los aspirantes, pero sin las condiciones, las simpatías y los votos necesarios para articular un proyecto de poder con éxito. Y algo que no vimos elegante ni oportuno en la propuesta de Temo (comparto su creencia de que “la inocencia va a salir”), es que fuera el autor y el momento que escogió. Porque aunque no debe anularse, en lo personal está impedido y no tiene posibilidades. Y pudiera verse como que “si yo no puedo ir, que otros tampoco vayan” (¿). Puede que sin quererlo, lo que haya hecho Temo sea promover las aspiraciones de la vicepresidente Margarita Cedeño de Fernández, que las tiene, porque en la eventualidad remota de que el billete de la candidatura recayera en una tercera opción, la dama tiene amplia ventaja frente a los demás aspirantes del PLD. Y sería un puente franco ante Leonel y ante Danilo. ¡Hay más!