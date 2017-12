Navidad y San Nicolás

Mons. Ramón Benito De La Rosa y Carpio

Volvamos a recordar y a poner sobre el tapete esa fi gura clásica de Papá Noel, --como se le dice en francés--, de Santa Claus, que todos los hombres tienen.

San Nicolás es una fi gura de la navidad. ¿Por qué? San Nicolás, obispo del Siglo III, se dedicaba a ayudar a las mujeres que no tenían la dote para poderse casar y le tiraba por las ventanas lo que esa muchacha, lo que esa familia necesitaba. Él aparece ante la humanidad y ante la historia como el hombre que da, el hombre que se entrega, y la navidad también nos trae el símbolo de San Nicolás. Es verdad que el comercio ha hecho de la fi gura de Santa Claus un hombre bonachón, regordete y que se emplea para vender, pero hay que volver a descubrir lo profundo de este personaje, porque él da de lo que tiene, y al pensar en San Nicolás este año, estoy pensando en aquellos que han tomado el dinero que no es suyo, el dinero ajeno.

¡Devuelvan lo robado! Que la gente no se dé cuenta. Denle a los que necesitan, háganlo, ese dinero no es suyo. Nicolás buscaba dinero para dar a los demás; si tú tienes dinero ajeno, dalo, entrégalo. Una manera de devolver lo robado es siendo generoso en las navidades, no para que te aplaudan, sino para que aparezcas como un San Nicolás, que da de lo que tiene y da también de lo que se ha robado.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.