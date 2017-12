De ferias, autos y el contrariado amor de los morados

Pablo McKinney

“Quiero darte a nadie, para que vuelvas a mí sin haberte ido”.

Jaime Sabines.

“Y ENTONCES, PARI” LA ABUELA”. - ¿Hacia dónde va una sociedad donde la corrupción es norma y la honradez excepción? Pues, mire usted, hacia el caos y la anarquía, hacia la ampliación de los tentáculos de la delincuencia a cualquiera, a cualquier hora y en cualquier lugar; y por supuesto, marcha un país sin normas hacia la arrabalización, la del tránsito, por ejemplo. Existe un dato tan recientísimo como cierto, que viene a agravar la situación del “hormiguero patea’o” en que se han convertido nuestras calles nacionales. Resulta que entre la feria de autos del Banco de Reservas y la autoferia del Banco Popular se prestaron más de once mil millones de pesos para adquirir unos nueve mil nuevos autos que están ya o estarán circulando en las calles y carreteras del paísÖ y todavía falta por celebrar la feria venta de vehículos usados, o sea, que “éramos muchos y parió la abuela”, “ya sí llegamos”, dijo el sordo en la barca y el ciego se lanzó al agua. El infierno que transitar por nuestras calles representa, va creciendo y empeorando, porque el parque vehicular del país aumenta en miles y no se retiran chatarras ni en centenares; porque cada vez es menor el control que del tránsito tienen los agentes de la cosa, y cada vez es mayor el irrespeto de los ciudadanos hacia éstosÖ y también viceversa.

“A QUIEN CORRESPONDA”. - Así andaban las cosas de la ética y el tránsito en el país, cuando no paran de agravarse los asuntos del PLD, que no solo es el partido gobernante sino también el dominante; que no sólo es eminente, como los cardenales, sino también inminente, electoralmente inevitable, porque es la única cosa que en la partidocracia parece un partido político y actúa como tal. El asunto es que el PLD no para de hacerse daño, al punto de que, fruto de su casi división (que las mieles del poder evitan), ahora también es líder de su propia oposición, y a las declaraciones de los termocefálicos voceros de cada grupo me remito. Ya quisiera el PRM, cuando sea un partido, golpear tan duro y con tan buenos efectos al PLD, como lo hacen los voceros grupales morados enfrentados. Entonces, metido ya en el tema, digo aquí, “a quien corresponda”, “para su conocimiento y fines de lugar”, que la esperanza de “una posible posibilidad” de que los peledeístas -tal vez- se entiendan y al entenderse puedan gobernar mejor el país, pasa por el diálogo y la negociación de las partes, expresado esto en la siguiente sentencia que parece un verso malo: “Si el que está insiste en seguir y el que estaba en volver, el PLD va a regresar, pero no al poder en el que está, sino a la oposición”, a esa oposición que, como la vejez, es costosa, dolorosa y larga.

“TÚ TIENES LA LLAVE DE MI CORAZÓN”. - Leonel y Danilo tienen cada uno la llave, pero no la del corazón a la que canta el Guerra Seijas, sino la llave del triunfo o del fracaso, la del salir o del continuar en el poder. Ambos, Medina y Fernández, tienen esa capacidad: Uno, desde su liderazgo y desde lo que el Presupuesto, o sea, el administrar el Estado y sus tantos suplidores suponen; y el otro, también desde su liderazgo, sus doce años de Presidente de la República y lo que ello significa de poder real y apoyo empresarial. No puede ser casual, que la decente derechona de partidos cuyos propietarios mantienen históricas relaciones y un agradecimiento sin fondo hacia el expresidente Fernández, ya esté agrupadita (“arregladita como pa’ ir de boda”) en el Movimiento Tricolor presentado al país recientemente ¡y a dos años y medio de las elecciones presidenciales! Que uno es tonto, joder, pero no tanto; pendejo, con Club y todo, pero sin excesos.

DOS CELOSOS DEMORADOS GUACHIMANES.- Como ven, los dos grupos dominantes del PLD tienen el poder de evitar el triunfo electoral del otro. Uno, con una huelga de brazos y fondos caídos, por ejemplo; y el otro, con aceptar una candidatura de la derechona agradecida. Entonces, precisamente por eso y todo lo anterior, debo decir y estoy diciendo, que ni Danilo debe seguir ni Leonel debe volver, y ambos deben ser (acallando a sus francotiradores y repartiendo boches en sus filas de deslenguados de oficio) los celosos garantes de unas primarias donde los peledeístas elijan a su candidato presidencial. Por eso, lo de las primarias (abiertas o cerradas) no es jurídico ni constitucional, sino político. Por cierto, no basta con aspirar, el meollo está en que te aspiren. “¿Comprende?” “¿comprende?”. -