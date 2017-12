Solicitando para una visa de No Inmigrante: Preparándose para la entrevista

La celebración del 44 Aniversario de la fundación del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) encuentra a ese partido en uno de sus momentos más difíciles de su historia. El éxito político del PLD tras recibir la herencia y endoso de Joaquín Balaguer y Juan Bosch en el año 1996, ha sido la coexistencia y racionalidad de sus líderes a través de una dirección colegiada. Hasta ahora, como dice el pueblo, “han sabido lavar la ropa sucia en casa”.

Leonel Fernández y Danilo Medina tienen en sus manos la suerte del legado partidario de Juan Bosch. Estos dos viejos amigos y compañeros se distanciaron en el año 2007, a raíz de la contradicción que surgiera entre ellos con la reelección del presidente Fernández en el año 2008 (permitida por la Constitución de la República), luego de que el entonces presidente Mejía y el PRD aprobaran una modificación en tal sentido en el año 2002. Las contradicciones Leonel y Danilo se hicieron más dramáticas cuando éste planteó al ser derrotado en unas primarias internas por el entonces presidente Fernández, que el Estado lo había vencido. A pesar de esa fuerte contradicción “la sangre no llegó al río” en materia de división peledeísta. El Lic.

Danilo Medina se mantuvo alejado de la campaña a la reelección del presidente Fernández, guardando un prudente silencio.

Sin embargo, el día de las elecciones fue a votar por su partido PLD, en una acción política que todo el mundo pudo ver por televisión.

El PLD pasó la dura prueba del 2008 en la división entre Leonel y Danilo. En el año 2011 grupos allegados al entonces presidente Fernández volvieron a explorar la posibilidad de una segunda reelección, para lo cual recolectaron más de dos millones de firmas. Surgió, al igual que ahora, una interpretación constitucional que alentaba al presidente Fernández a intentar quedarse en el poder de nuevo y aplastar las aspiraciones del entonces precandidato Danilo Medina.

En ese proceso apoyé y coordiné la estrategia de una tercera opción, que lo fue mi amigo el exsenador del Distrito José Tomás Pérez, bajo el slogan: “Si Leonel no va, me voy con José Tomás”. Todos entendíamos en ese momento que debido a las contradicciones y antagonismos entre el presidente Fernández y Danilo Medina, el mandatario no permitiría que Danilo fuera el candidato y que, por lo tanto, sus fuerzas, en caso de él no intentar la reelección, quedarían descabezadas de candidatura y era lógico que buscaran una tercera opción.

Llegué a hablar en aquel momento con el presidente Fernández y su equipo más cercano para que éste apoyara a José Tomás frente a Danilo. Doy constancia de ese episodio de la política dominicana, de que la respuesta fue: “Si bloqueamos a Danilo el PLD se va a dividir; y si el PLD se divide, salimos del poder en el año 2012”. El presidente Fernández supo sobreponerse a cualquier malquerencia pasada con Danilo Medina; interpretó correctamente que apoyar a José Tomás, o a su esposa doña Margarita, quien surgió como opción en el último momento, sellaría la división del PLD y su derrota electoral.

Leonel Fernández, teniendo en sus manos encuestas que le daban más de un 50%, desoyó los consejos de sus más cercanos colaboradores y puso ante todo el eje de la unidad, dándole todo su apoyo y aval a su otrora contrincante, Danilo Medina, quien en ese momento lucía derrotado de antemano frente al Ing. Hipólito Mejía.

Hoy la historia se repite al revés. Al igual que el presidente Fernández en el 2011, el presidente Danilo Medina tiene mucha gente de su entorno que lo alienta a intentar una segunda reelección y nuevamente la unidad del PLD se ve gravemente amenazada. Tal y como Danilo Medina en el 2011 estaba dispuesto a enfrentar una segunda reelección de Leonel Fernández, hoy es Leonel Fernández el que está resueltamente en contra de una segunda reelección del presidente Danilo Medina. La pregunta que surge es, ¿cuál será la decisión del presidente Medina: la misma del presidente Fernández para preservar la unidad de su partido, o preferirá el camino de la confrontación y de la división que inexorablemente lo saca a todos del poder en el ’20? La otra posibilidad que ha surgido en las últimas horas es la lanzada por uno de los estrategas fundamentales del PLD, Temístocles Montás, que en mi opinión, interpretando el querer de la llamada “OTAN” del Comité Político, planteó esta semana que la unidad del PLD sólo se preserva si hay un acuerdo entre Leonel y Danilo, mediante el cual ninguno de los dos se presente como candidato en el año 2020, dándole paso a una lucha interna por el relevo político en el marco de lo que muchos peledeístas han denominado una “fábrica de presidentes”.

La propuesta de Temo tiene la tara que equipara el impedimento constitucional que tiene el presidente Medina de presentarse nueva vez con la situación del presidente Fernández, que no tiene ese impedimento para aspirar nuevamente más que el argumento político de que “ya ha sido Presidente en tres oportunidades y que en tal sentido debe darle paso a otro”. Excluir a Leonel Fernández y a las fuerzas que representa en el PLD por un veto de tipo político, podría sin dudas aumentar el cisma en esa organización, salvo que fuera, en vez de una imposición del poder, una decisión libérrima del presidente Fernández de sacrificar cualquier eventual aspiración por la unidad de su partido, lo que en las actuales circunstancias no se vislumbraría como una reacción espontánea del exmandatario, sino más bien como un fórceps impuesto de quienes le adversan en el PLD.

En mi opinión, si el PLD se comporta con la inteligencia y habilidad políticas con que se ha manejado en las últimas décadas, luce improbable que finalmente terminen dividiéndose. Su destino está en manos de Danilo y Leonel.