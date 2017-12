Complejo de inferioridad

Luis Beiro

Tengo un “amigo” grande como las olas del mar. Tanto en forma como en fondo. Es el que mejor viste y calza. El primero en todo. El que hace, sabe y escribe de todo. El que siempre tiene la última palabra. Le encanta llamar la atención. Adora las coronas. Es el mejor informado, el más sabio, la estrella del latir. Sale con frecuencia por la televisión. También tiene su propio programa de televisión. Lo llaman de todos lados. Es reverenciado y su palabra es ley. Sabe que la historia no es su historia y por eso la cambia a cada rato porque, en resumidas cuentas, la historia no es más que historia. Lo admiro mucho. Confieso que me faltan agallas para llegar a su estatura. Uno siempre se resigna al bajo perfil, a evitar galas, premieres, relaciones con famosos. Uno siempre le teme al estrellato porque, en resumidas cuentas, las olas del mar cuando se enfurecen, arrasan.

Por suerte tengo este amigo que sabe aplacar las verdades e inventa la suya propia porque las verdades son tan variables como el vino que sale del interior de una botella, o el filete de salmón que solo rinde cuentas al goloso paladar.

Mi amigo puede ser multiplicado pero, como él, muy pocos pueden cernir. Soy feliz al tener un “amigo” como ese. Puede que en este mundo de Dios todo el mundo tenga un “ser querido” así. Pero en mi caso me conformo con abrir la ventana todas las mañanas y ver el rostro de mi "amigo" retratado en los rayos de sol que alumbran el matorral al fondo de mi casa.