Un pinchazo de adrenalina

Un grupo de estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M me pidió hace tres meses apoyo y asesoría para su trabajo de investigación de un monográfico.

La falta de tiempo regularmente no me permite acceder a las frecuentes solicitudes que recibo de ese tipo, especialmente porque cuando me embarco en cualquier tarea o proyecto no me gusta quedar mal ni ser irresponsable con el compromiso asumido.

También es muy frecuente la dejadez de algunos estudiantes al momento de afrontar el requisito de la tesis o monográfico en el tramo final de sus carreras universitarias. Tanto es así que en determinados grupos, uno o dos de los integrantes, cargan con el mayor o todo el peso de la investigación, y hasta incluso el asesor termina trabajando más que los postulantes.

Pero en esta oportunidad mi respuesta fue afirmativa porque estaba frente a un grupo de cinco estudiantes que en las aulas mostraron empeño, disciplina, responsabilidad y pasión por la carrera que eligieron.

En enero de 2004 entré como profesor en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M y lo que he visto a lo largo de mi ejercicio docente, con gran desilusión, es como los estudiantes en cada nuevo cuatrimestre van de más a menos.

El camino fácil o cómodo es la primera opción ante cualquier tarea asignada, sin importar que el resultado final sea mediocre o en el peor de los casos un “copiado y pegado” que ni siquiera se tomaron el tiempo de leer y analizar.

La mayoría no les gusta leer, ante el señalamiento de cualquier deficiencia no hacen el mínimo esfuerzo para superarla, elaboran trabajos para salir rápidamente de la práctica asignada, indisciplina en las aulas –en algunos casos peor que alumnos de los niveles inicial y medio- y más centrados en una calificación que termina rozando el nivel mínimo para aprobar la asignatura, cuando como educador uno está consciente de que con un mayor esfuerzo algunos podrían tener un desempeño por encima del promedio y otros incluso alcanzar el grado de excelente.

Y estoy plenamente consciente que también muchos profesores arrastran deficiencias que atentan contra la adecuada formación de sus estudiantes, porque no actualizan contenidos o se han quedado rezagados ante el avance de las tecnologías que han revolucionado el proceso enseñanza-aprendizaje. A esto se suma universidades que no aplican un cedazo para los estudiantes entrar a determinadas carreras, porque están preocupadas mayormente por el aspecto económico, con currículos de estudios desactualizados y que mantienen aplazada la necesaria transformación que requiere el sistema educativo dominicano para adaptarlo a la realidad actual.

Volviendo al grupo de monográfico, tenían incluso un tema de investigación que a mí me pareció poco atractivo, con pocos elementos a los que apelar para despertar interés y quizás con un nivel de exigencia por debajo del potencial de esos estudiantes.

Y con ese panorama poco halagüeño se lanzaron a su investigación, con extensas y arduas jornadas de trabajo, algunos luego de salir de sus empleos y sin descanso los fines de semana. Cuidaron cada mínimo detalle, profundizaron al máximo y fueron más allá de lo que Google podía darles.

A mí incluso me exigieron dar por encima de lo que mi tiempo, ocupaciones y cansancio luego de largas jornadas de trabajo podían permitirme, a tal punto de que se convirtió en un reto orientar en ese tramo a estos jóvenes estudiantes.

El resultado final ha sido una excelente calificación que pudo llegar al máximo si tuviéramos un instrumento para medir el esfuerzo y la pasión que pusieron en la investigación asignada.

Todo eso llegó en un momento en que pensaba si esa falta de interés en su formación de los jóvenes estudiantes se estaba inoculando por mis venas, a tal punto de casi liquidar una de mis grandes pasiones: enseñar.

Me imagino que le ha pasado a otras personas en su ejercicio profesional, sin importar el área en que se desenvuelvan. De repente sientes que la rutina o la falta de interés a tu alrededor podría contagiarte de tal manera que termines asumiendo esa misma actitud tan alejada de tus patrones de conducta.

Si sientes que alguna de tus pasiones podría estar dormida, solo necesitas realizar cambios, crear situaciones o permitir de vez en cuando acercarse a personas que te den un pinchazo de adrenalina, como Susy, César, Bianca, Yadhira y Chalía -el grupo de ese monográfico-, quienes me demostraron con su actitud que, aunque a veces la sienta por momentos anquilosada, esa pasión por la docencia siempre estará intacta.