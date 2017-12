Califica a la OEA como un "organismo fallido"

HUGO GUILIANI CURY

La OEA y dos experiencias

En mis quehaceres diplomáticos como jefe de la misión dominicana en Washington en el período 2002-2004, había estado en contacto con las actividades de la Organización de Estados Americanos (OEA) y había notado la necesidad de que esa entidad tuviese en nuestro hemisferio un papel de mayor importancia. Esto así porque su desempeño a mi entender es irrelevante, y eso ha dado lugar a que la OEA se haya convertido en un “Organismo Internacional Fallido”. En consecuencia, pensé que esa organización necesitaba reorganizar su estructura y adecuar sus funciones frente a los retos que tenemos en el hemisferio occidental.

Como nuestro país nunca ha ocupado la Secretaría General, pensé que era el tiempo para lograr eso y que yo podría ser un buen candidato. También deseaba en lo personal dar un giro a mi vida profesional y proyectarme fuera del ámbito de mi país. A inicios del 2003 el presidente Mejía y yo conversamos sobre la posibilidad de lanzar mi candidatura a la Secretaría General de ese organismo regional. Al presidente Mejía le pareció bien esa iniciativa y me dio todo su apoyo y autorización para comenzar a dar los pasos necesarios en esas gestiones, y que por tanto me postulase como candidato a la Secretaría General en las elecciones que se celebrarían en esa organización hemisférica en el primer semestre del 2004.

Poco después de la visita que hizo el presidente Mejía a su colega George W. Bush en Washington el 20 de mayo de 2003, comencé a trabajar en esa tarea con algunos de mis colaboradores en Washington. Era un momento propicio, pues en esa visita del presidente Mejía, mi trabajo en Washington fue elogiado por él y por las más altas autoridades de la administración del presidente Bush.

Era, pues, un buen momento para presentar mi candidatura a la OEA debido a :

1.- El presidente Mejía había logrado obtener el aprecio de las más altas instancias del poder político en Washington, e igualmente tenía mucha influencia sobre varios de los líderes del Caribe y yo tenía magníficas relaciones con mis colegas del Caribe inglés que me habían manifestado que apoyarían al candidato de nuestra región.

2.- En Washington se conocía que tenía el respaldo del mandatario dominicano y que este se sentía complacido con la labor que había realizado. En una ciudad donde lo que se habla y respira las 24 horas del día es sobre el poder, eso es algo importante para el representante de una nación allí.

3.- Los altos mandos del poder en la Casa Blanca y en las instituciones militares de los Estados Unidos agradecían el hecho de que República Dominicana tuviese tropas en Irak aun cuando fuese un pequeño contingente. Ese agradecimiento se trasladaba hacia mí como representante en esa nación y me permitía contactos que generalmente no están dentro del área de acción de un embajador, y mucho menos de un pequeño país.

4.- En el plazo de un año había obtenido que el Presidente norteamericano aceptase que tuviéramos un acuerdo comercial y le había ganado la carrera a otros países más prioritarios para Estados Unidos, tales como Colombia y Panamá.

5.- Había logrado hacer buenos amigos en las más altas instancias del Gobierno norteamericano y estos estaban dispuestos a ayudarme en mis aspiraciones.

Es decir, que al estar esos factores presentes, hacían viable mi candidatura para la Secretaría General de la OEA. Fue por eso que dentro de algunos sectores de poder en Washington me alentaron a que continuara con esas gestiones y que lanzara mi candidatura para la primera posición en la OEA. No obstante, siempre en esas conversaciones con los norteamericanos salía a relucir que ya la administración del presidente Bush había hecho un compromiso con el presidente Flores de El Salvador. Eso no detuvo mis actividades y continué calladamente haciendo un diagnóstico sobre la situación de la OEA y cómo podrían resolverse sus problemas, y a la vez trabajé en el diseño de la estrategia a realizar en torno a mi candidatura. Con esa finalidad realicé contactos y labores de cabildeo en diferentes instancias de los círculos de poder de esa ciudad.

Los resultados de las averiguaciones me eran positivos, pero indicaban claramente que el gobierno del presidente Bush daría al inicio de la votación, su respaldo al entonces presidente Flores de El Salvador. Pero a la vez admitían que existía resistencia a la candidatura del presidente Flores en varios países de América del Sur y en su región de Centroamérica. Reconocían que eso podría dar lugar a que el presidente Flores pudiera decidir retirar su candidatura antes de iniciarse las elecciones. En consecuencia, los norteamericanos no descartaban la posibilidad de contemplar y tener otras opciones y una de esas era yo.

El otro candidato era el expresidente de Costa Rica, Miguel A. Rodríguez, quien ya había comenzado su campaña. En nuestro análisis los resultados nos indicaban que el candidato a quien se tendría que vencer era a Miguel Ángel Rodríguez. Su perfil era muy bueno y además había sido Presidente de su país. Pero Rodríguez tenía una desventaja, Esta era que se le clasificaba como un neo-liberal al igual que el presidente Flores, y eso le traería oposición de algunos influyentes países de América Latina. También tenía la oposición de dos países de su propia región y los norteamericanos no se veían entusiasmados con su candidatura.

Teniendo cierta certeza de la posición norteamericana y su alcance en términos de influencia, era necesario poder esclarecer la posición del grupo CARICOM que cuenta con 14 votos, es decir, el 41% de los votos. Los caribeños me habían indicado que votarían en bloque por el candidato único que presentase Centroamérica y República Dominicana y que estos deberían a su vez hacerlo por el candidato de ellos para la segunda posición. Esos 21 votos (14 del CARICOM y 7 Centroamérica y República Dominicana) sobrepasan los 18 que es necesario tener para salir electo. Pero a la vez, señalaron que si Centroamérica y República Dominicana no se ponían de acuerdo en un candidato único, ellos votarían en forma individual.

En consecuencia, los análisis realizados bajo el escenario antes descrito me indicaban que en la primera ronda de votaciones no habría un ganador, y que en las próximas dos rondas si el presidente Flores retiraba su candidatura, yo podría ser el caballo negro de la contienda. Esto así ya que mi candidatura no daría lugar a ninguna resistencia de los países más influyentes como sería el caso del expresidente Rodríguez con Estados Unidos. Bajo esa situación, yo podría recibir el apoyo norteamericano y lograr los 18 votos necesarios para salir electo.

Poco antes de dar a conocer públicamente mis aspiraciones y lógicamente el plan de mejoramiento organizativo de la OEA, la vida me trajo una de esas sorpresas no esperadas. Esto ocurrió en el otoño del 2003, cuando el presidente Mejía me llamó a Washington para comunicarme que el Gobierno dominicano daría su apoyo al expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, quien en esos momentos estaba de visita en Santo Domingo. Comprendí la decisión adoptada por el presidente Mejía y le ofrecí al expresidente Rodríguez mi apoyo.

Poco después se celebraron las elecciones en la OEA y la candidatura de Miguel Ángel Rodríguez se impuso y salió electo como Secretario General de la OEA al final del verano del 2004.

Pero poco después, algo inesperado ocurrió. Dos meses después de tomar posesión en la OEA, Rodríguez fue acusado, en su país Costa Rica, de corrupción, durante su mandato en el período1998-2002 como Presidente de esa nación. Esto fue un golpe enorme para este buen hombre. Renunció a la OEA y regresó a Costa Rica para defenderse de las acusaciones.

Cuando pienso en todo esto creo que mi intento de llegar a esa posición y lograr que República Dominicana dirigiese por primera vez a ese organismo, fue también un intento fallido. La vida no me deparaba ese destino, pero de lo que estaba seguro es que si hubiese logrado ese objetivo hubiese reformado a la OEA y esta sería más efectiva, y en estos momentos esa organización tendría un papel de mayor relevancia en los asuntos de nuestro hemisferio.

Sobre estas dos experiencias he sacado mis propias conclusiones: la primera, la del Dr. Gómez Bergés, creo que el presidente Balaguer no lo quería en la OEA. La segunda, la mía, el presidente Mejía vio en el Dr. Miguel Ángel Rodríguez una mejor candidatura.

Esas a mi entender son cosas normales que ocurren en la vida, pero lo penoso es que a veces no son las personas los afectados, sino el país que nunca ha llegado a tener un Secretario General en la OEA, un presidente en el Banco Interamericano de Desarrollo, ni un miembro en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.