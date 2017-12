Impedimentos

Emerson Soriano

“Hijo de gato caza ratón” Aforismo dominicano.



“Con los delfi nes” es un dramático cuento de Mario Orlando Hardy Hamlet Brenno Benedetti Farrugia, llamado por sus admiradores “el poeta de la cotidianidad”, que relata la tragedia de Paulina, una niña a quien la dictadura le arrebató sus padres disponiendo de su vida mediante el “inofensivo y poco doloroso” método de lanzarlos al mar, vivos, desde un avión. Espeluznante y atroz modalidad muy de boga en las dictaduras de los años setenta en América Latina.

El método, que no por ser “inofensivo y poco doloroso” fue la única opción de “exterminio entomológico” de que disponían los verdugos -¡ay perdón!- quise decir los “redentores” de los países de entonces, que los libraban (con vocación de templarios) del fantasma del comunismo, en el caso de Paulina, abrió un episodio de convivencia entre ella y una pareja constituida por un esbirro y una pobre mujer de pueblo (no menos desdichada que sus otras víctimas) en la que se mantuvo latente la odiosa realidad de la usurpación paternal hasta que, caída la dictadura, los abuelos de la niña “adoptada” la recuperan y ella empieza a descubrir la cruda historia de los hechos que la condujeron con sus “padres adoptivos”.

Paulina no pudo formarse recibiendo el afecto, la seguridad, el cariño, y en fi n, ese amor paterno al que tuvieron acceso otros niños de su época, porque la tiranía de su país cortó de un tajo las vidas de sus progenitores. Se crió, en cambio, en la tortuosa plasticidad que abona las vidas de las almas viles, rodeada de la hipócrita religiosidad de dos monstruos, siervos de un sistema político compuesto por asesinos y disponedores de la vida sin ningún escrúpulo.

Paulina vuelve a vivir sin haber vivido, como saltaría un autista al mundo de su entorno real, frágil e indefensa, como si se hubiera caído del mundo y no supiera por dónde se entra de nuevo, como solía decir Eduardo Galeano. Habiendo descubierto tan tarde que su vida es una tragedia, debe empezar a hacer una catarsis para la que no creyó tener que estar preparada, y debe hacerlo retrospectivamente, en el marco de una dialéctica oscilante entre el terror y el valor. Y por mucho que haga, siempre su vida estará matizada por una pesadilla que mitigará su desempeño como futura madre, esposa, amiga; parecerá muerta en vida, vinculada a un pasado afectivo espurio y desvalida para corregir sus efectos.

En estos días en que se pasea por nuestro país, con pretensiones de ser Presidente, un nieto del otrora “generalísimo y doctor”, “benefactor de la patria y padre la patria nueva” (como se hacía llamar el sátrapa Rafael L. Trujillo y se regodeaban al hacerlo sus aduladores); en estos días en que nuestra juventud se embriaga y contamina manipulando un celular para averiguar cuál es la posición de Omega El Fuerte en el último “hit parade”; quiero hacer un llamado a estos últimos a estudiar nuestra historia reciente, para que conozcan las crueldades del régimen trujillista y entiendan por qué ello constituye una tara para que aquél logre su objetivo. Y es que la percepción, a veces, pesa mucho más que la realidad. Reconozco que los hechos del abuelo no vinculan al nieto y que él es un ser humano con derechos, pero para entender lo que planteo bastará con que nos subroguemos emocionalmente en la vida de esa gran masa de hombres y mujeres que ayer, de niños, vivieron el horror de perder sus padres a manos de los esbirros Johnny Abbes García, Víctor Alicinio Peña Rivera o cualquier otro de esos “próceres” dominicanos de entonces. Porque si hacemos ese ejercicio dialéctico de seguro que comprenderemos que no son ni artículo 20 de nuestra Constitución ni la ley 5880 los que impedirían que él se convirtiera en Presidente, sino la memoria colectiva del oprobioso régimen de su abuelo y la legión de hombres y mujeres que, como la Paulina de Benedetti, aún no pueden asignarle rumbo a sus emociones y serían capaces de dar sus vidas también para que él no sea ni alcalde pedáneo, por aquello de que “hijo de gato caza ratón”.

EL AUTOR ES ABOGADO Y POLITÓLOGO