Matías Modesto Del Rosario Hijo

El auto que dicta el juez de primera instancia mediante el cual ordena una prórroga de los plazos previamente otorgados a las partes para depósito de documentos y de escritos de conclusiones, es una decisión preparatoria, pues el juez se ha limitado a ordenar una prórroga, sin resolver ningún punto contencioso entre las partes, ni hace presumir la decisión que será adoptada sobre el fondo, en tanto que no determina cuáles documentos depositar, ni su incidencia procesal, limitada su decisión a otorgar plazos para su depósito, sentencia ésta que no prejuzga ni resuelve el fondo del asunto y, por tanto, no es susceptible de recurso de apelación sino conjuntamente con la sentencia definitiva. En ese orden de ideas se refirió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia en su sentencia número 231 de fecha 25 de enero del año en curso, en la cual además establece la diferencia legal y jurisprudencial de dichas sentencias, de la manera siguiente “la definición y características que identifican las sentencias interlocutorias y preparatorias, el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil dominicano prevé que: “Se reputa sentencia preparatoria, la dictada para la sustanciación de la causa, y para poner el pleito en estado de recibir fallo definitivo. Sentencia interlocutoria es aquella que un tribunal pronuncia en el discurso de un pleito, antes de establecer derecho, ordenando prueba, verificación o trámite de sustanciación que prejuzgue el fondo”; que la doctrina jurisprudencial ha juzgado de manera reiterada que son sentencias preparatorias aquellas que no prejuzgan el fondo, es decir, “aquellas que al ordenar una medida de instrucción no hacen depender o presumir la solución del litigio del resultado de la misma, como por ejemplo, aquella que se limita a ordenar pura y simplemente una comparecencia personal, a otorgar un plazo para depósito de documentos o que ordena un aplazamiento para conocer una medida de instrucción” (Sentencia núm. 63, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia en fecha 26 de marzo de 2014, B.J. 1240), mientras que las interlocutorias son “aquellas dictadas por el tribunal para sustanciar la causa y poner la controversia en estado de recibir fallo definitivo, prejuzgando el fondo” (SCJ, Primera Sala, 15 de agosto de 2012, núm. 52, B. J. 1221)”.